Manh mối vạch mặt người chồng sát hại vợ rồi thiêu cháy giữa nghĩa trang

Theo Công an Nhân dân, khoảng 6h ngày 12/11, một số người dân đi làm rẫy ngang qua Nghĩa trang xã Phú Riềng thuộc thôn Phú Vinh (xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, Bình Phước) phát hiện một xác người cháy đen. Trong ảnh, khu vực phát hiện xác nạn nhân. Qua điều tra, Công an phát hiện có nhiều vết máu vương vãi trên đường đi. Từ đầu mối này, đến khoảng 10h ngày 12/11, Công an đã mời đối tượng tình nghi Bùi Thanh Sang về cơ quan làm việc. (Ảnh: Công an Nhân dân) Sau hơn 5 tiếng đấu tranh, ông Sang đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong ảnh, xác nạn nhân ngoài nghĩa trang. Theo lời khai ban đầu, nạn nhân chính là vợ ông Sang, bà Trần Thị Mai Hoa, 50 tuổi. Đêm 11/11, sau trận cãi vã, đến khoảng 1h30 ngày 12/11, Sang dùng búa đập trúng vào vùng gáy của bà Hoa, làm bà Hoa gục chết tại chỗ.(Ảnh: Dân Việt) Để che giấu hành vi của mình, ngay trong đêm, Sang lấy chiếu và áo mưa bó xác vợ rồi dùng xe gắn máy chở đến Nghĩa trang Phú Riềng, thuộc thôn Phú Vinh đốt nhằm phi tang. Sau nhiều lần tẩm xăng đốt vẫn không cháy hết, đến tờ mờ sáng, sợ bị phát hiện nên Sang để mặc xác vợ tại nghĩa trang.(Ảnh: Công Lý) Thông tin trên Công Lý cho biết, vợ chồng Sang quê ở tỉnh Vĩnh Long đến thôn Phú Thành sinh sống hơn 10 năm nay. Cuộc sống gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, đối tượng Sang thường xuyên đánh vợ, thậm chí đánh cả mẹ già đuổi khỏi nhà. Khai với công an, Sang cho biết nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng do ghen tuông. (Ảnh: Công Lý)

