Nóng 24h: 3 đối tượng nổ súng bắn trọng thương bạn của chủ nhà

1. Truy bắt 3 đối tượng dùng súng xông vào nhà dân bắn người: Khoảng 10h ngày 19/11, tại phường Hà Lầm, TP Hạ Long, anh Trần Hữu H (33 tuổi), trú tại phường Cao Thắng, TP Hạ Long , Quảng Ninh đang trông nhà cho một người bạn tên Q ở khu 1, phường Hà Lầm thì có nhóm đối tượng đến nhà anh Q để tìm anh này. Tuy nhiên, không tìm thấy anh Q đâu, một trong 3 đối tượng liền dùng súng bắn 2 phát vào lưng khiến anh H bị thương gục xuống sàn. Không dừng lại đó, nhóm đối tượng còn đánh đập nạn nhân trước khi rời khỏi hiện trường. (Ảnh minh họa) 2. Xóa sổ sòng bạc trong căn biệt thự lúc nửa đêm: 0h30 ngày 19/11, các trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau bất ngờ tiếp cận, đột kích vào căn biệt thự do bà Lê Thị Xiếu (55 tuổi, ngụ ấp Lộ Xe, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước), làm chủ. Tại đây, có 31 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bị tạm giữ; trong đó trên phân nửa là nữ. Kiểm tra tại chiếu bạc và trên người các đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 72 triệu đồng, 19 bộ bài 52 lá, 33 ĐTDĐ, 7 xe môtô cùng nhiều tang vật khác có liên quan. (Ảnh: Thanh Niên) 3. Sát hại vợ vì nghi ngoại tình: Tối 15/2/2017, sau khi nhậu xong, Tô Út Lớn (49 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) kiếm cớ gây sự với vợ vì cho rằng bà Vuông có quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Bà Vuông tức giận đóng cửa phòng trọ đi ra ngoài và doạ sẽ báo Công an bắt Lớn vì say xỉn mà còn quậy phá. Trong lúc đánh nhau, Lớn đã cầm dao đâm chết bà Vuông. Sau khi gây án, Lớn bị người dân bắt giữ giao Công an. Trong ảnh: Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: CAND) 4. Cha mẹ đi làm ăn xa, con gái ở nhà bị gã hàng xóm xâm hại: Ngày 20/11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh ra quyết định công nhận bản án TAND tỉnh Tiền Giang đã xử trước đó (do tại toà bị cáo đã rút đơn kháng cáo), tuyên phạt Nguyễn Hoàng Hải (34 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) 18 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. (Ảnh: CAND) 5. Vụ cướp tiệm vàng ở Long An: Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An (Long An) cho biết, vừa kết thúc điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Phạm Văn Bé (31 tuổi, ngụ ấp Giang Hà, xã An Điền, huyện Thạnh Phú, Bến Tre) và Nguyễn Hữu Thuận (39 tuổi, ấp Phú Thuận 2, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về tội Cướp tài sản. (Ảnh: CAND) 6. Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng bị bắt: Ngày 20/11, thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ ông Ngô Trường Sơn, Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng của Thanh tra tỉnh Cà Mau để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức Nhà nước. Người đàn bà mang nước mắm quấy phá trụ sở xã liên tục khóc tại Tòa: Ngày 20/11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm xét xử Đỗ Thị Huệ (SN 1972, trú ở xã Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Phiên tòa được mở theo kháng cáo của bị cáo. HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội nhận thấy không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo nên quyết định bác kháng cáo, đồng thời giữ nguyên mức hình phạt cùng tội danh đối với Đỗ Thị Huệ là 24 tháng tù giam./.

