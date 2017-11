Nóng 24h: Hành trình phá đường dây mua bán súng của “trùm” 23 tuổi

1. Đường dây mua bán súng sát thương của “ông trùm” 23 tuổi: Thông tin trên Pháp luật TPHM cho biết, qua nguồn tin bí mật, Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) phát hiện có một đường dây chuyên mua bán và cung cấp trái phép các loại súng ngắn trên phạm vi cả nước (loại sử dụng đạn bi bằng kim loại sắt và dùng bình gas CO2 để nạp nhiên liệu). Đây là loại súng do Trung Quốc sản xuất, tỉ lệ sát thương rất cao. Trong ảnh: Súng và bình gas các loại. (Ảnh công an cung cấp) Bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã phác họa thành công chân dung ôm trùm thao túng đường dây hàng nóng này là thanh niên trẻ Bùi Đức Hoàng, ngụ TP Tây Ninh, Tây Ninh. Năm nay Hoàng mới 23 tuổi, nhưng đã có số má trong giới giang hồ đất Bắc. Trong ảnh: Đối tượng Hoàng tại cơ quan điều tra. (Ảnh công an cung cấp) Ngày 16/11, tổ công tác Đội Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam phát hiện Hoàng di chuyển bằng xe máy trên địa bàn quận Bình Tân. Lúc này, trên xe đối tượng chở theo 2 vali, đi từ khu vực vòng xoay Phú Lâm vào đường Lê Tuấn Mậu (phường 13, quận 6) để tiến hành giao dịch súng cho khách hàng. Trong ảnh: Đối tượng Hoàng cùng chiếc xe máy tang vật (Ảnh: Công an TPHCM) Tổ công tác nhận định, nhiều khả năng trong người Hoàng luôn thủ sẵn "hàng" để phòng thân nên đeo bám chờ cơ hội ra tay nhanh gọn. Khi Hoàng điều khiển xe trên đường Lê Tuấn Mậu, chuẩn bị liên hệ khách hàng giao dịch thì tổ hình sự đặc nhiệm áp sát rất nhanh, khống chế kiểm tra khiến cho Hoàng không kịp trở tay. Trong ảnh: Tang vật thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp). 2. Án mạng trước cổng Bệnh viện Lâm Đồng lúc rạng sáng: Rạng sáng 18/11, anh Hồ Văn Hùng (18 tuổi), ngụ xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cùng nhóm bạn đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thăm một người đang cấp cứu tại đây thì xảy ra mâu thuẫn với 1 nhóm thanh niên. Trong lúc xô xát, Hùng đã bị một đối tượng dùng kéo đâm tử vong tại chỗ. Trong ảnh: Hiện trường vụ án. (Ảnh: CAND) 3. Thuê 3 chiếc xe tự lái đi cầm đồ lấy tiền tiêu xài: Vào tháng 10/2017 cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Cơ quan CSĐT Công an thành phố Uông Bí chuyển giao. Qua điều tra đã xác định từ tháng 7 – 8/2017, Đoàn Duy Minh (SN 1973, trú tại phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí) - nguyên cán bộ Ban dự án thành phố Uông Bí đã dùng thủ đoạn gian dối thuê 3 chiếc xe tự lái trên địa bàn Uông Bí để mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài và trả nợ. (Ảnh: Lao Động) 4. Nữ quái tuổi teen cầm đầu băng cướp taxi trong đêm: Lúc 15h chiều 17/11, tại địa bàn TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lực lượng CSHS Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) bắt được đối tượng thứ 4 trong nhóm cướp xe taxi vừa xảy ra lúc rạng sáng cùng ngày. (Ảnh: Công an TPHCM)./.

