Tạm giữ nhiều đối tượng sử dụng ma túy trong phòng VIP Karaoke Msatr

Rạng sáng ngày 21/4, Công an TP.Cần Thơ tiến hành kiểm tra và tạm giữ 17 đối tượng để điều tra về hành vi tàn trữ và sử dụng chất ma túy trái phép. Theo nguồn tin từ Công an TP.Cần Thơ, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, đơn vị tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển số: 51G – 251.41 chở theo 4 đối tượng đang lưu thông trên Đại lộ Hòa Bình (quận Ninh Kiều). Các đối tượng này đã tiến hành phi tang ma túy. Tuy nhiên, lục lượng chức năng vẫn kịp phát hiện và thu giữ mẫu ma túy còn vương vãi trên xe. Trong ảnh: Các đối tượng trên xe ô tô phi tang ma túy, nhưng bị các CBCS phát hiện và bắt giữ. (ảnh: CAND) Cùng thời điểm trên, Công an TP.Cần Thơ tiến hành kiểm tra quán Karaoke Msatr (số 39, Trần Đại Nghĩa, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều). (ảnh: CAND) Tại phòng VIP 7 (lầu 7) lực lượng chức năng phát hiện có 11 đối tượng (2 nữ) có biểu hiện sử dụng ma túy. (ảnh: CAND) Qua test nhanh, ghi nhận có nhiều đối tượng dương tính với ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ 1 gói bạc nilon chứa 3 viên nén và trên dĩa có chứa chất bột màu vàng (nghi ma túy). (ảnh: CAND) Hiện Công an TP.Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, xử lí vụ việc theo pháp luật. (ảnh: CAND)

