Thanh Hóa: Bắt 12 con bạc đang sát phạt nhau trong nghĩa địa

Ngày 8/1, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 5/1, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa đã bất ngờ ập vào bắt quả tang sới bạc do Nguyễn Văn Huy (tức Huy Lõa) tổ chức tại khu vực nghĩa địa xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp).

Tại chỗ, lực lượng chức năng bắt giữ 12 đối tượng, thu giữ gần 50 triệu đồng tiền mặt, 1 ô tô, 3 xe máy, 10 điện thoại di động và nhiều tang vật có liên quan.

Theo điều tra, đây là sới bạc chuyên nghiệp, nhiều đối tượng trong đó đã có tiền án, tiền sự.

Hiện Công an Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ./.