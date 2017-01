Tin nóng trong ngày: Nã súng bắn chết người giữa ban ngày

** Vụ nã súng bắn người xảy ra lúc 13h15’ chiều 8/1 tại ngôi nhà cũng là cửa hàng kinh doanh đặc sản Sóc Trăng - Bến Tre (chuyên bán bán Pía, số 230 đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 4, quận 11, TP.HCM).

Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định nạn nhân là ông Nguyễn Trí T (SN 1971, là chủ cửa hàng đặc sản Sóc Trăng – Bến Tre).

** Khoảng 8h ngày 8/1, chị Cao Thị Lan (33 tuổi, chủ quán giải khát tại ấp 2, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) đến quán gọi vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọc Hà và Nguyễn Văn Công (cùng 23 tuổi, trông coi quán cho chị Lan) dậy mở cửa bán nhưng không thấy ai mở cửa mà chỉ nghe tiếng động lạ từ bên trong vọng ra.

Nghi ngờ chuyện chẳng lành, chị Lan chui từ cửa sau vào thì phát hiện chị Hà chết trên giường với vết đâm ở cổ. Riêng Công ngồi co rút ở góc giường với vẻ hoảng loạn, miệng lảm nhảm.

** Khoảng 22h30 đêm 6/1, thấy chị L.T.T.L (SN 1993, ngụ Q.8) đang đứng trước hẻm 82 Võ Thị Sáu (P.Tân Định, Q.1) đón xe về nhà, Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1988, trú Q.Bình Thạnh, TPHCM) bất ngờ lao xe từ phía sau đến giật chiếc bóp (bên trong có 2,2 triệu đồng, 1 ĐTDĐ iPhone 6 Plus, giấy đăng ký xe máy, CMND và giấy phép lái xe…) của chị L. rồi tẩu thoát vào màn đêm.

Đến khoảng 7h30 sáng hôm sau, chị L. bỗng nhận được tin nhắn của Tuấn, yêu cầu chị phải đến khách sạn “vui vẻ” với anh ta thì sẽ cho chuộc lại tài sản.

** Vào năm 1999, Phạm Văn Luyện (SN 1974) phạm tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương vào Bình Phước, thay đổi họ tên và lấy vợ để tránh sự truy bắt của Công an. Ngày 4/1, Công an huyện Nga Sơn đã phối hợp với Công an xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước bắt giữ Luyện khi đang sinh sống tại địa phương.

** Khoảng 7h30 ngày 8/1, ông N.V.Đ (51 tuổi) và vợ là bà T.T.L (50 tuổi), HKTT tại xóm Tiến Thành 1, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, chở nhau bằng xe máy đi mời đám cưới trong xóm.

Khi 2 vợ chồng bà L đi qua trước cửa nhà bà V.T.X (60 tuổi), ở ngay gần nhà thì bất ngờ bị bà X cầm chai axit hất thẳng vào người 2 vợ chồng bà L, khiến cả 2 đều bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu.