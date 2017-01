Tin nóng trong ngày: Truy tìm côn đồ truy sát nhóm công nhân

** Cơ quan CSĐT Công an Q.7, TP.HCM cho biết đang truy tìm ba đối tượng gồm Lê Việt Thanh (SN 1985, quê Phú Thọ, ngụ Q. Bình Thạnh, TP.HCM); Võ Văn Dũng (SN 1978, ngụ Q.8) và Lê Văn Thành (SN 1993, ngụ Q.7) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

** Công an TP Hội An, Quảng Nam cho biết, đã nhận được nhiều đơn tố giác của người dân về việc Võ Đức Bảy (52 tuổi), Phó Giám đốc chi nhánh một ngân hàng đã vay mượn cá nhân hàng chục tỷ đồng và hiện đã đi khỏi nơi cư trú.

** Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Hằng (SN 1991, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa (Hà Nội) về hành vi môi giới mại dâm.

** Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội giết người theo khoản 1, Điều 93 BLHS đối với Phan Ngọc Bảo (22 tuổi), Đinh Nguyên Kiệt (17 tuổi, cùng trú phường Chính Gián), Cao Tiến Hoàng (22 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê). Đây là các đối tượng có liên đến vụ án mạng xảy ra tối 19/1 tại nhà số 367 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng khiến nạn nhân T.N.A.P (21 tuổi, sinh viên năm 3 một trường Đại học) bị đâm chết tại chỗ.

** Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Trần Thị Nga, sinh ngày 28/4/1977 (quê quán Xóm 3, thôn Đồng Phú, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân; tạm trú tại số nhà 254, đường Trần Thị Phúc, Tổ 10, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, Hà Nam) về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại Điều 88, Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999.