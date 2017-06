Tình tiết mới vụ nam thanh niên dừng đèn đỏ bị bắn chết ở Khánh Hòa

Ngày 25/6, thông tin trên Pháp luật TPHCM cho biết, trong buổi khám xét khẩn cấp nhà riêng của Huỳnh Út Việt (xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), kẻ bắn tình địch giữa đường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thu thêm được một khẩu súng bắn đạn hơi cồn cũng do Việt tự chế tạo. Trong ảnh: Nghi phạm Việt tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Được biết Việt là người đam mê săn bắn chim và khẩu súng bắn chết anh Nguyễn Văn Thiên (31 tuổi) tại một giao lộ trung tâm thị trấn Diên Khánh (Khánh Hòa) cũng do Việt tự chế. Trong ảnh: Khẩu súng ngắn tự chế Việt ném tại hiện trường. (Ảnh: Vnexpress) Hơn hai tháng trước, do giữa hai vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn, vợ của Việt đã bỏ đi Khánh Hòa bán quán nước. Hai vợ chồng có với nhau 3 con nhỏ. Cháu nhỏ nhất hiện mới chỉ 21 tháng tuổi. Gần đây, nghi can Việt ra Khánh Hòa lôi kéo vợ về, nhưng chị Hồng không về. Trong ảnh: Người dân theo dõi vụ việc. Sau thời gian thăm dò, Việt biết vợ đang sống chung với anh Thiên ở nhà trọ tại thị trấn Diên Khánh nên ghen. Gần đây, Việt đưa 3 con ra Khánh Hòa năn nỉ vợ về, nhưng chị này vẫn từ chối. Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Đêm 23/6, sau khi uống rượu, Việt gửi con cho người thân rồi lấy khẩu súng tự chế bỏ vào balô chạy xe máy ra Khánh Hòa, sau đó thuê nhà nghỉ gần chỗ vợ cùng tình nhân ở để chờ cơ hội ra tay. Trong ảnh: Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Zing) Đến sáng hôm sau, thấy anh Thiên chở vợ đến chỗ làm quay về, Việt đã bám theo. Lúc anh Thiên dừng đèn đỏ trên Quốc lộ 1, Việt áp sát, bắn vào đầu anh này, rồi ném súng tự chế lại hiện trường, tẩu thoát. Nạn nhân gục xuống đường, tử vong tại chỗ. Trong ảnh: Hiện trường vụ án. Thông tin trên Vnexpress, sau khi bắn chết anh Thiên, trên đường chạy xe máy tẩu thoát, nghi phạm Việt có ý định tự sát nhưng vì nghĩ đến 3 con nhỏ (đứa lớn 10 tuổi, nhỏ gần 2 tuổi) nên đã về nhà. Trong ảnh: Hàng xóm tập trung trước nhà Việt theo dõi việc khám xét nhà của Việt. Sau khi gây án tại tỉnh Khánh Hòa, khoảng 10h trưa 24/6, Huỳnh Út Việt đã về nhà và ra Công an xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đầu thú. Trong ảnh: Nghi phạm tại cơ quan điều tra. Sau khi nhận bàn giao đối tượng từ PC45 – Công an tỉnh Bình Thuận, vào chiều 24/6, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã đưa Việt đến nhà riêng ở xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc để tiến hành khám xét, thu thập thêm chứng cứ, điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng. Trong ảnh: Nghi phạm Huỳnh Út Việt bế con gái út trên tay khi được đưa về nhà.

