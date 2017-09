Vụ cụ ông 73 tuổi bị sát hại: Thu lượm nhiều thông tin quan trọng

Thông tin trên An ninh Thủ đô cho hay, liên quan đến vụ cụ ông 73 tuổi ở Thạch Thất, Hà Nội bị sát hại, cơ quan điều tra đã thu lượm được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến vụ án. Tại hiện trường, lực lượng đã thu giữ được một số hung khí nghi tang vật vụ án, gồm bua, tuýp sắt và dao nhọn. Trong ảnh: Ngôi nhà nơi phát hiện thi thể cụ ông 73 tuổi. (Ảnh: CAND) Theo một thành viên ban chuyên án, dấu vết của hung thủ đã được tìm thấy, cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ 1 nghi can của vụ án. Người này có quan hệ họ hàng với nạn nhân. (Ảnh: Kinh tế & Đô thị) Trước đó, trên Công an nhân dân cho biết, vào khoảng 7h ngày 3/9, anh Nguyễn Minh Đức (49 tuổi, con trai ông Nguyễn Duy C (73 tuổi) ở thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội, đi đám ma về thấy cửa khóa. Gọi không thấy bố trả lời, anh Đức dùng thang trèo vào trong nhà thì phát hiện ông Nguyễn Duy C đã chết, trên người có nhiều thương tích. (Ảnh: Người Đưa tin) Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, trước đây ông C ở cùng vợ chồng con trai là anh Nguyễn Văn Chung (44 tuổi). Do xích mích, tháng 4/2017, anh Chung bỏ đi nơi khác thuê nhà ở. (Ảnh: Zing) Cuối tháng 8/2017, ông C tiếp tục đuổi vợ và con anh Chung ra khỏi nhà. Khoảng 1 tuần gần đây, anh Nguyễn Minh Đức về ngủ cùng bố. Tối 2/9, do đi dự đám ma nên anh Đức không ngủ ở nhà. Sáng 3/9, anh Đức đi đám ma về thì phát hiện vụ việc. (Ảnh: Lao Động) Thị trấn Liên Quan (Thạch Thất) - nơi xảy ra vụ án mạng ở phía tây Hà Nội, cách trung tâm Thành phố hơn 30 km. (Ảnh: Google Maps/Zing)./.

