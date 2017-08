Dấu hiệu nàng không còn yêu bạn nữa

Bạn gái bạn từng quan tâm từng giây từng phút trong ngày bạn làm gì nhưng nay lại không bận tâm đến nữa. Điều này có thể giải thích lần một lần hai là cô ấy quá bận rộn. Nhưng nếu tình trạng trên thường xuyên xảy ra thì bạn nên bắt đầu “cảnh giác”. Ghen tuông dĩ nhiên ở mức vừa phải là điều bình thường trong tình yêu. Nếu trước đây, bạn gái bạn từng để ý đến từng người trong cuộc sống của bạn nhưng nay không còn ghen tuông một chút nào nữa thì có thể vị trí của bạn trong lòng cô ấy đã thay đổi. Một cô gái khi yêu bạn sẽ trả lời tin nhắn của bạn rất nhanh bởi đó là sự mong chờ và niềm vui của cô ấy. Đôi khi, cô ấy không trả lời tin nhắn ngay lập tức không phải vì quá bận rộn mà bởi cô ấy không muốn. Nhất là khi những tin nhắn của cô ấy ít cảm xúc và không còn ấm áp như trước thì bạn nên đặt câu hỏi về chuyện tình cảm của mình. Bạn gái bạn từng rất thích được ở bên bạn. Nhưng bây giờ, có phải người yêu bạn có đột nhiên từ chối dành thời gian rảnh bên bạn? Nếu có, bạn nên cân nhắc các lí do có thể xảy ra khiến cô ấy không còn hứng thú nữa. Khi đối phương nghiêm túc trong chuyện tình cảm với bạn, cô ấy sẽ cùng bạn lên kế hoạch cho tương lai. Tuy nhiên, khi bạn không còn nằm trong những điều quan tâm trong tương lai của cô ấy nữa thì đây thực sự là dấu hiệu đáng cảnh báo trong mối quan hệ. Cô ấy từng chia sẻ mọi thứ với bạn và coi điều đó là rất tự nhiên. Còn hiện tại, cô ấy thường tránh chia sẻ với bạn hoặc thậm chí che giấu cảm xúc với bạn. Lúc này, bạn nên cân nhắc cẩn thận về các lý do cho cách cư xử lạ lùng này của cô ấy. Trước đây, cô ấy sẽ nhờ bạn giúp khi cần và rất vui vẻ khi bạn chăm sóc và quan tâm tới cô ấy. Còn bây giờ, cô ấy không chỉ cảm thấy tốt hơn khi không có sự giúp đỡ của bạn mà còn từ chối sự giúp đỡ ấy. Hãy trò chuyện với cô ấy. Điều này có thể do phản ứng của bạn khi giúp đỡ cô ấy trước đây hoặc có lẽ cô ấy không muốn thấy bạn nữa. Bạn biết rằng bạn gái mình từng cười rất vui vẻ và hứng thú với những trò đùa và những câu chuyện vui nhộn của bạn. Vậy mà tự nhiên mọi thứ biến mất khi cô ấy không còn vui vẻ nữa mà cảm thấy nhàm chán và tỏ ra xa cách hơn. Bạn nên lưu ý nếu dấu hiệu “đáng ngờ” này xảy ra trong mối quan hệ của mình.

