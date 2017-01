Chương trình kỷ niệm 70 năm Bác Hồ đọc thơ chúc Tết trên Đài TNVN

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm lần đầu tiên Bác Hồ đọc thơ chúc Tết trên làn sóng Đài TNVN (1947-2017), Đài TNVN tổ chức chương trình nghệ thuật mang tên “Lời của non sông”. Chương trình mong muốn sẽ khơi gợi được giá trị từ lâu đã trở thành phong tục của người Việt – đón nghe thơ Tết Bác Hồ mỗi đêm Giao thừa.

Ông Trần Nhật Minh, Phó Giám đốc Hệ Văn hóa – Đời sống – Khoa giáo (VOV2), Đài TNVN - một trong những người viết kịch bản chương trình, cho biết: “Đài TNVN tự hào là làn sóng duy nhất chuyển tải thông điệp của Bác đến đồng bào, chiến sĩ cả nước trong mỗi dịp Giao thừa, cho đến nay là 70 năm. Thơ chúc Tết của Người là mệnh lệnh chính trị nhưng thông qua văn nghệ đã truyền tải đến với trái tim của hàng triệu triệu người dân. Lời của Bác cũng là lời của non sông, của đất nước. Do vậy, chúng tôi đã lấy cái tên “Lời của non sông” để đặt cho chương trình nghệ thuật này”.

Một chương trình nghệ thuật rất đặc sắc Tết Đinh Dậu của VOV VOV.VN - Tối 17/1/2017, VOV sẽ tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm lần đầu tiên Bác Hồ đọc thơ chúc Tết trên Đài TNVN và chương trình giao lưu nghệ thuật "Lời của non sông".

Theo ông Trần Nhật Minh, “Lời của non sông” sẽ chuyển tải 3 nội dung chính. Thứ nhất là Thơ chúc Tết của Bác không chỉ là mệnh lệnh chiến đấu, lời kêu gọi kháng chiến mà còn là lời nói giản dị, ấm áp của một vị lãnh tụ gần gũi với dân chúng, ở bên dân chúng trong những thời khắc thiêng liêng của đất nước, nhất là những ngày Tết. Thứ hai là muốn thể hiện tầm nhìn của Bác – một nhà tiên tri, nhà tư tưởng, nhà quân sự. Trong những bài thơ dù ngắn nhưng thể hiện nhãn quan của bác về thế trận, chiến sự, những tiên đoán cho cục diện chiến trường, phía sau đó luôn là tinh thần lạc quan của Người, luôn lo lắng cho cuộc sống của người dân.

Điều cuối cùng, đó là những bài thơ – lời kêu gọi của người đã cộng hưởng với các thế hệ văn nghệ sĩ – chiến sĩ, thúc giục những sáng tạo trong họ để cho ra những tác phẩm viết về Bác Hồ, về mùa xuân, về đất nước.

Toàn bộ chương trình sẽ kéo dài trong khoảng từ 60-75 phút với hình thức giao lưu nghệ thuật. Chương trình sẽ gồm những phần như ngâm Thơ chúc Tết của Bác Hồ, các ca khúc hay về Bác Hồ và ca khúc phổ thơ Tết của Bác, phóng sự truyền hình, tọa đàm sân khấu.

Trong đó, phần tọa đàm sẽ có sự tham gia của GS Hà Minh Đức chia sẻ nghiên cứu, phân tích về thơ Tết Bác Hồ cùng nhà thơ, nhà nghiên cứu Hoàng Nhuận Cầm. Phần phóng sự truyền hình sẽ có sự góp mặt của nhà nghiên cứu Vũ Quần Phương, Trung tướng Phạm Hồng Cư, nhạc sĩ Huy Thục và cả những tư liệu hiếm hoi khi Bác Hồ thu thanh thơ chúc Tết tại Đài TNVN.

9h45 ngày 6/2/1969, trong phòng khách nhỏ ở Phủ Chủ tịch, Bác Hồ đọc lời chúc mừng năm mới. Đài Tiếng nói Việt Nam đến thu thanh (Ảnh tư liệu)

Nhạc sĩ Trọng Đài, Giám đốc Hệ Âm nhạc – Thông tin – Giải trí (VOV3), Đài TNVN, Tổng đạo diễn chương trình “Lời của non sông” cho biết: “Chương trình sẽ được biên tập một cách hài hòa giữa thơ và nhạc, giữa phóng sự và tọa đàm để giúp thế hệ bây giờ hiểu biết thêm về những bài thơ Tết của Bác Hồ. Đặc biệt, chúng tôi sẽ sử dụng những bài thơ ngâm của thế hệ trước như NSND Trần Thị Tuyết, NSƯT Vũ Kim Dung và một bản thơ năm 1957 do chính Bác đọc. Bên cạnh là các bài hát phổ thơ Bác của nhạc sĩ Huy Thục, Doãn Nho… và một số bài hát nổi tiếng về Bác Hồ do các nghệ sĩ của Nhà hát Đài TNVN thể hiện”.

Ca sĩ Thành Lê, người được lựa chọn thể hiện tác phẩm “Tây Nguyên mừng đón thơ Bác” của nhạc sĩ Doãn Nho trong chương trình, chia sẻ: “Tôi được nghe thơ bác trên Đài TNVN từ khi còn bé. Qua lời kể của bố mẹ cũng như qua làn sóng phát thanh, khi càng lớn lên thì tôi càng hiểu được những vần thơ ấy có ý nghĩa như thế nào với đất nước. Được vinh dự tham gia chương trình “Lời của non sông” là dịp để tôi thể hiện tình yêu, sự biết ơn của mình với Bác Hồ. Khi hát những ca khúc về Bác Hồ, cảm xúc của tôi lúc nào cũng dạt dào”.

Lễ kỷ niệm 70 năm lần đầu tiên Bác Hồ đọc thơ chúc Tết trên Đài TNVN và chương trình nghệ thuật “Lời của non sông” sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 17/1 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội). Chương trình được tường thuật trực tiếp trên các Hệ phát thanh VOV1, VOV2, VOV3, các kênh truyền hình VOVTV, VTC1, Truyền hình Quốc hội Việt Nam và trực tuyến trên VOV.VN (Đài TNVN)./.

Hồi ức về lần kỷ niệm 50 năm Bác Hồ đọc thơ chúc Tết trên Đài TNVN VOV.VN - Lớp lớp thế hệ con cháu Bác Hồ hôm nay và mai sau mãi mãi không bao giờ quên lời chúc Tết Đinh Hợi (1947) của Người.

NS Doãn Nho rơi nước mắt khi phổ nhạc thơ chúc Tết của Bác Hồ VOV.VN - Đến giờ, NS Doãn Nho vẫn không thể quên được cảm xúc rưng rưng khi sáng tác “Tây Nguyên mừng đón thơ Bác” có phổ nhạc thơ chúc Tết của Bác Hồ.