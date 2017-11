Dàn mỹ nhân Việt gửi lời chúc Nguyễn Thị Loan trước chung kết HHHV

Á hậu Hoàng My gửi những lời chúc có cánh đến Á hậu Nguyễn Thị Loan, đồng thời kêu gọi mọi người bình chọn cho người đẹp Việt Nam. Mỹ Duyên, thí sinh thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đồng hành cùng Nguyễn Thị Loan. Mâu Thuỷ chúc Nguyễn Thị Loan toả sáng trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ. Hoàng Thuỳ kêu gọi mọi người bình chọn cho Nguyễn Thị Loan. Huỳnh Tiên chia sẻ trên facebook cá nhân. Á hậu Thùy Dung – người đẹp vừa trở về từ một cuộc thi sắc đẹp quốc tế cũng kêu gọi các fan sắc đẹp bình chọn cho “cô giáo” của mình. Được biết, Á hậu Nguyễn Thị Loan là người dạy catwalk cho Á hậu Thùy Dung khi cô chuẩn bị hành trang "chinh chiến" tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Á quân Vietnam’s Next Top Model – người mẫu Nhã Trúc còn đổi hẳn avatar để ủng hộ và kêu gọi mọi người bình chọn cho Á hậu Nguyễn Thị Loan trước thềm chung kết. Á hậu Ngô Trà My tự tin rằng Á hậu Nguyễn Thị Loan sẽ dành được thứ hạng cao sau khi theo dõi phần trình diễn của người đẹp gốc Thái Bình tại cuộc thi năm nay. Hoa hậu Diễm Hương kêu gọi mọi người ủng hộ cho Nguyễn Thị Loan. Á hậu Lệ Hằng gửi lời động viên Nguyễn Thị Loan. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng dành những lời chúc và lời ủng hộ tới đàn chị của mình trên facebook cá nhân./.

