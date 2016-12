Hoa hậu Mỹ Linh giản dị trao quà cho học sinh vùng lũ

Trong 2 ngày 18 và 19/12, Hoa hậu Mỹ Linh cùng đoàn công tác thiện nguyện đã phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Bình và Hà Tĩnh trao 420 phần quà với số tiền lên tới 500 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. Đây cũng là con số mà cô đã quyên góp được trong đợt đi vào tháng 10, ngay sau cơn lũ lớn quét vào các tỉnh miền Trung. Mặc dù đã trải qua gần 2 tháng khắc phục lũ lụt nhưng cuộc sống người dân vẫn chưa thật sự đi vào ổn định. Nước lũ đã nhấn chìm, cuốn trôi nhiều của cải của người dân. Các hệ thống trường học trên địa bàn chịu nhiều thiệt hại. Nhiều em học sinh có nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng vì hoàn cảnh. Do đó, những phần quà mà đoàn công tác sẽ phần nào giúp các em học sinh sớm vượt qua khó khăn để tiếp tục đến trường. Đỗ Mỹ Linh chia sẻ, sau chuyến đi này, cô sẽ tiếp tục kêu gọi cộng đồng cùng ủng hộ kinh phí để hỗ trợ các em học sinh vùng lũ. Cô nói: “Thật ra Linh vẫn chưa cảm thấy hài lòng, những gì Linh làm được còn quá nhỏ bé, chưa thấm vào đâu so với nỗi đau, cơ cực mà đồng bào vùng lũ đang hứng chịu. Cứ nhìn thấy những cảnh thương tâm trên tivi báo đài là Linh bứt rứt khó chịu, thế nên Linh phải nhanh chóng làm gì đó để lòng cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng, một cây làm chẳng nên non, Linh chỉ hy vọng bản thân mình có thể tận dụng “thân phận” Hoa hậu, truyền cảm hứng cho mọi người để cùng chung tay góp sức” Mỹ Linh hiện đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, cô gây bất ngờ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào tháng 8 vừa qua. Sau đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2016 tích cực tham gia các hoạt động xã hội và ngày càng chiếm được lòng tin công chúng bởi vẻ đẹp dịu dàng, giản dị cùng sự chân thành.

