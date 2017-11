Hoàng Thùy diện trang phục “chất”, Rocker Nguyễn khoe vẻ điển trai

Mới đây, Rocker Nguyễn, Hoàng Thùy và Only C đã có mặt tại Đà Nẵng trước đêm diễn của chương trình thời trang và âm nhạc Vision Steps Of Glory, diễn ra lần đầu tiên tại quảng trường 29/3 (đường 2/9) vào tối 25/11. Họ đã đáp chuyến bay đến Đà Nẵng sớm hơn dự kiến để tham gia buổi tổng duyệt, chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần trình diễn của mình. Rocker Nguyễn ăn mặc trẻ trung tại sân bay. Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện tại Vision Steps Of Glory. Dù đang trong thời gian thi Miss Universe Vietnam 2017, Hoàng Thùy vẫn không bỏ lỡ cuộc hẹn với khán giả Đà Nẵng. Tại buổi tập luyện làm quen với sàn catwalk ngay sau đó vài giờ, mặc những cơn mưa phùn cùng tiết trời se lạnh, Hoàng Thùy cùng các “chân dài” đã mặc áo mưa tập luyện. Người đẹp diện áo thun đơn giản kết hợp với chân váy cùng giày boot cổ cao. Quán quân The Face Phí Phương Anh diện đồ đơn giản nhưng nổi bật. Ngay khi vừa xuất hiện, cô đã gây chú ý bởi vẻ ngoài cá tính. Mỹ nhân gốc Thanh Hóa sẽ là gương mặt vedette trong màn giới thiệu bộ sưu tập của những nhà thiết kế hàng đầu. Hoàng Thuỳ ngày càng xinh đẹp và gợi cảm. Diện trang phục đen cá tính, sự xuất hiện của Hoàng Thuỳ thu hút mọi ánh nhìn. Chân dài tự tin toả sáng trong đêm diễn của chương trình thời trang và âm nhạc Vision Steps Of Glory. Hoàng Thùy cùng các “chân dài” đã luyện tập hơn 3 giờ đồng hồ dưới sự hướng dẫn của cựu siêu mẫu Xuân Lan – giám đốc catwalk của chương trình để chuẩn bị tốt nhất cho đêm diễn tối nay./.

