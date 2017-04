Ngắm nhan sắc xinh như Hoa hậu của Á khôi Học viện Nông nghiệp

Nguyễn Ngọc Nữ (23 tuổi, đến từ Nghệ An) chính thức giành giải Á khôi cuộc thi Duyên dáng nữ sinh Nông nghiệp 2017 do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức vào ngày 1/4. Bên cạnh đó, cô cũng đoạt giải "Thí sinh được yêu thích nhất". Trước đó, cô gái trẻ từng gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp khi bê hoa trên sân khấu trao giải cuộc thi "Người đẹp Kinh Bắc 2017" tổ chức ngày 11/2. Sở hữu chiều cao 1,7 m, gương mặt xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ, vẻ ngoài của 9X được dân mạng nhận xét là lấn át cả dàn thí sinh. Sau khi giành Á khôi, Ngọc Nữ cho biết cô có chút tiếc nuối khi không đăng quang ngôi vị cao nhất. Song trên hết, cô cảm thấy bản thân trưởng thành, tự tin hơn và có thể là tâm điểm tại sân khấu. Với tinh thần giao lưu, học hỏi thêm kinh nghiệm và khẳng định bản thân, Ngọc Nữ khá thoải mái khi tham gia và cố hết mình vượt qua từng vòng thi. Ngọc Nữ sở hữu vẻ đẹp trong sáng với lúm đồng tiền duyên dáng trên khuôn mặt. Ngọc Nữ đã tốt nghiệp ở Học viện Nông nghiệp nhưng đến tháng 6 năm nay cô mới chính thức nhận bằng cử nhân nên vẫn đủ điều kiện dự thi cuộc thi sắc đẹp do trường tổ chức. Nhờ lợi thế ngoại hình, Ngọc Nữ theo nghề model, mẫu thời trang và PG. Đây là lần đầu tiên cô bạn xinh đẹp thử sức mình trong một cuộc thi nhan sắc. Sau cuộc thi, Ngọc Nữ cho biết cô được nhiều người biết đến hơn, nhận được không ít lời chúc, có thêm các mối quan hệ mới và cơ hội gặp gỡ, giao lưu. Thiếu nữ Nghệ An dự định trau dồi bản thân để thử sức ở một trong hai cuộc thi lớn là Hoa khôi Áo dài và Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam. Việc tham gia Duyên dáng sinh viên Nông nghiệp là cơ hội để 9X học hỏi kinh nghiệm cũng như biết cách khai thác các thế mạnh của mình. Ngọc Nữ sở hữu thân hình cuốn hút. Ngọc Nữ bên các thành viên trong gia đình.

Nguyễn Ngọc Nữ (23 tuổi, đến từ Nghệ An) chính thức giành giải Á khôi cuộc thi Duyên dáng nữ sinh Nông nghiệp 2017 do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức vào ngày 1/4. Bên cạnh đó, cô cũng đoạt giải "Thí sinh được yêu thích nhất". Trước đó, cô gái trẻ từng gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp khi bê hoa trên sân khấu trao giải cuộc thi "Người đẹp Kinh Bắc 2017" tổ chức ngày 11/2. Sở hữu chiều cao 1,7 m, gương mặt xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ, vẻ ngoài của 9X được dân mạng nhận xét là lấn át cả dàn thí sinh. Sau khi giành Á khôi, Ngọc Nữ cho biết cô có chút tiếc nuối khi không đăng quang ngôi vị cao nhất. Song trên hết, cô cảm thấy bản thân trưởng thành, tự tin hơn và có thể là tâm điểm tại sân khấu. Với tinh thần giao lưu, học hỏi thêm kinh nghiệm và khẳng định bản thân, Ngọc Nữ khá thoải mái khi tham gia và cố hết mình vượt qua từng vòng thi. Ngọc Nữ sở hữu vẻ đẹp trong sáng với lúm đồng tiền duyên dáng trên khuôn mặt. Ngọc Nữ đã tốt nghiệp ở Học viện Nông nghiệp nhưng đến tháng 6 năm nay cô mới chính thức nhận bằng cử nhân nên vẫn đủ điều kiện dự thi cuộc thi sắc đẹp do trường tổ chức. Nhờ lợi thế ngoại hình, Ngọc Nữ theo nghề model, mẫu thời trang và PG. Đây là lần đầu tiên cô bạn xinh đẹp thử sức mình trong một cuộc thi nhan sắc. Sau cuộc thi, Ngọc Nữ cho biết cô được nhiều người biết đến hơn, nhận được không ít lời chúc, có thêm các mối quan hệ mới và cơ hội gặp gỡ, giao lưu. Thiếu nữ Nghệ An dự định trau dồi bản thân để thử sức ở một trong hai cuộc thi lớn là Hoa khôi Áo dài và Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam. Việc tham gia Duyên dáng sinh viên Nông nghiệp là cơ hội để 9X học hỏi kinh nghiệm cũng như biết cách khai thác các thế mạnh của mình. Ngọc Nữ sở hữu thân hình cuốn hút. Ngọc Nữ bên các thành viên trong gia đình.