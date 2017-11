Xấu hổ cảnh sao Việt nhốn nháo tại sự kiện có So Ji Sub

Tối 22/11, So Ji Sub đã đến tham dự một sự kiện khai trương của nữ diễn viên Diệp Lâm Anh. Là nam tài tử xứ Hàn và được nhiều khán giả Việt Nam yêu mến biết đến, sự xuất hiện của So Ji Sub đã tạo nên một khung cảnh nhốn nháo như vỡ chợ khiến nhiều người ngán ngẩm, trong đó có siêu mẫu Trần Hiền Next Top Model.

Siêu mẫu cho biết, những khách mời đến dự đều được gửi thiệp mời từ trước nhưng thay vì đi một người, nhiều khách mời không ngại kéo theo người nhà, trợ lý, chuyên viên trang điểm cùng nhau đến.

Trần Hiền ngán ngẩm kể lại, chương trình dự kiến khách mời Hàn Quốc tức So Ji Sub sẽ tới dự 1 tiếng đồng hồ, ngồi trong cửa tiệm uống nước và thong thả chụp hình với các khách mời Việt Nam khác tuy nhiên, khi So Ji Sub đến chưa kịp làm gì đã bị khách mời Việt lao vào để chụp ảnh chung.

"Khách mời Việt quên luôn cửa tiệm là cửa kính. Nếu thử nhìn từ bên trong ra sẽ nhốn nháo như thế nào. Khách mời Việt bấu víu vào cửa kính để chen chụp hình. Nhốn nháo và phát hoảng sợ. Khách mời Hàn Quốc ra về sau 15 phút xuất hiện", siêu mẫu chia sẻ.

Diệp Lâm Anh xuất hiện rạng rỡ bên So Ji Sub. (Ảnh: Phú Hữu Nguyễn)

Trần Hiền cũng nói thêm, ban đầu người tổ chức dự định để khách mời Việt Nam ngồi uống nước và sẽ mời từng người vào chụp hình chung. Sau khi sự việc xảy ra, những tiết mục biểu diễn đều không được ai quan tâm, kế hoạch dự kiến từ trước phá sản và người tổ chức cũng lắc đầu ngán ngẩm.

"Khách mời Hàn Quốc về khách mời Việt cũng xách váy về theo, tan tác. Chúng ta có thấy xấu hổ khi nghĩ về cảnh tượng lúc ấy không?", Trần Hiền bức xúc.

Chia sẻ của Trần Hiền đã thu hút nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Theo đó, nhiều bình luận cho rằng với cảnh tưởng đó có lẽ lần sau So Ji Sub cũng không muốn sang Việt Nam nữa. Ngoài ra, không ít ý kiến bày tỏ sự không hài lòng về cách cư xử kém văn hóa của những khách mời Trần Hiền đề cập đến.

Tuy nhiên, một thành viên trong ban tổ chức cho biết, So Ji Sub không hề bỏ về mà mọi việc đều diễn ra đúng như dự định, khi cảm thấy mọi việc đã ổn nam tài tử mới quyết định xin phép ra về. Bên cạnh đó, người này cũng nói thêm, có vài khách mời không liên quan được mời đi kèm nhưng lại rủ thêm bạn bè.

Siêu mẫu Trần Hiền.

Trước đó, khi thông tin So Ji Sub sẽ sang Việt Nam theo lời mời của Diệp Lâm Anh, nhiều khán giả hâm mộ nam tài tử xứ Hàn đã rất háo hức và chờ đợi. Bản thân So Ji Sub là một người khá kín tiếng và không thích ồn ào nên khi xuất hiện ở sân bay khuya 22/11, anh đã đi cổng thường và bịt khẩu trang kín mít.

So Ji Sub là một nghệ sĩ tạo được nhiều ấn tượng với khán giả không chỉ ở mảng phim truyền hình mà còn ở lĩnh vực điện ảnh. Tại Việt Nam, khán giả biết đến So Ji Sub qua hàng loạt những bộ phim đình đám như Đảo địa ngục, Giày thủy tinh, Chuyện tình Bali.../.