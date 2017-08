Bằng Kiều ca Bolero mùi mẫn trong liveshow “Để nhớ một thời ta đã yêu“

Dù thời tiết "không chiều lòng người" nhưng với người dân Đà Nẵng, liveshow “Để nhớ một thời ta đã yêu” của Bằng Kiều vẫn "nóng" hơn bao giờ hết. Khác với đêm liveshow "Để nhớ một thời ta đã yêu" diễn ra trước đó tại Hải Phòng, Bằng Kiều đã rất xúc động trước sự đón nhận nồng nhiệt khi phía dưới khán giả ở Đà Nẵng nhiều lần lên tiếng gọi tên "Bằng Kiều, Em yêu anh, I love you!". Trước tình cảm đó, Bằng Kiều đã phải thốt lên rằng: Sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả Đà Nẵng, chăm chút kỹ lưỡng của Tổng đạo diễn, kiêm Giám đốc Nhà hát Trưng Vương - ca sĩ Quang Hào; sự hỗ trợ của các nghệ sĩ, nhạc công đã cho Bằng Kiều được thăng hoa trong âm nhạc. Trong đêm nhạc, Bằng Kiều cũng chia sẻ những câu chuyện về chuyện đời, chuyện nghề của mình, về những người nhạc sĩ, nghệ sĩ mà anh ngưỡng mộ. Theo đó, giọng ca "Phố không mùa" có nhắc tới cố nhạc sĩ Nguyễn Anh 9, với tác phẩm “Buồn ơi! Chào mi” mà anh nhiều lần được trò chuyện cùng ông lúc sinh thời. Bằng Kiều cũng chia sẻ với khán giả sở thích dòng nhạc trữ tình được viết theo phong cách Bolero. Anh cho rằng: Tiết tấu Bolero từ lâu đã ngấm sẵn trong tâm hồn của người Việt, chỉ có điều người nghệ sĩ thể hiện nó như thế nào và cách tốt nhất là không nên so sánh bất cứ dòng nhạc nào với nhau, bởi mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Âm nhạc là để cảm và hãy để cho khán giả cảm nhận bằng nhịp đập trái tim. Là ca sĩ khách mời của chương trình nên Bằng Kiều cũng không tiếc lời khi nói về nghệ sĩ Bảo Yến rằng: "Bằng Kiều rất ngưỡng mộ ca sĩ Bảo Yến. Nghe chị hát cho thấy phong độ của chị vẫn như ngày nào, thậm chí còn ‘rock’ hơn ngày xưa". Một giọng ca cũng nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả - đó chính là ca sĩ Bảo Yến. Đã hơn 50 tuổi nhưng dường như nhan sắc và giọng hát của Bảo Yến vẫn đằm thắm, ngọt ngào như thế. Quả thực, ca sĩ Bảo Yến đã khiến người xem vỡ òa cảm xúc khi nghe chị hát những bài hát đã gắn liền với tên tuổi của mình và cả bản song ca cùng ca sĩ Bằng Kiều. Sự hòa quyện giữa một giọng nữ trầm, khàn với một giọng nam cao trữ tình đã đưa người xem vào những cung bậc cảm xúc rất “phiêu” trong “ Biển Cạn” sáng tác của nhạc sĩ Kim Tuấn. Kim Thành - S.Girls và vũ đoàn đã làm cho đêm liveshow thêm ấp áp. "Phá tan" sự ảm đạm của cơn mưa dông kéo dài, các ca sĩ trẻ như Hương Giang Idol,... Anh Quân Idol cùng nhiều ca sĩ khác đã mang lại "sức nóng" cho chương trình. Cùng với những ca khúc đã “đóng đinh” với tên tuổi của Bằng Kiều như: "Lại gần hôn em", "Trái tim bên lề", "Phút cuối", "Nơi tình yêu bắt đầu", nam ca sĩ còn giới thiệu đến khán giả những sáng tác mới của những người bạn, những người đồng nghiệp.

