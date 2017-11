Đình Tâm, Quốc Thái và Hồng Thư trở lại Chung kết The Voice Kids

Lộ diện top 3 được cứu quay lại đêm Chung kết Giọng hát Việt nhí

Đêm bán kết của Giọng hát Việt nhí đã khép lại, tuy nhiên nhiều cảm xúc trong đêm thi vừa qua vẫn còn đọng lại với các thành viên và cả khán giả. Ngoài ba thí sinh bước thẳng vào chung kết gồm: Như Ngọc, Ngọc Ánh và Hoài Ngọc.

Vào lúc 12h ngày 19/11, Chiếc vé may mắn thông qua cổng bình chọn chính thức đóng lại. Theo đó, Đình Tâm, Quốc Thái và Hồng Thư là những thí sinh giành quyền góp mặt trong đêm thi quyết định với số lượt bình chọn cao nhất ở mỗi đội.

1/ Quốc Thái

Chàng trai có búi tóc đặc biệt của team Soobin Hoàng Sơn đã trở lại. Sau vòng loại trực tiếp ở tập 12, việc Quốc Thái dừng chân đã để lại nhiều nuối tiếc cho khán giả. Từ đầu cuộc thi, cậu bé 11 tuổi này đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc. Khả năng hát tiếng Anh tốt, chắc nhịp và đặc biệt là sở hữu phong cách hiện đại trong nhiều tiết mục như: It’s my life, Untitled 2014, Góc tối, I don’t want to miss a thing… Ngoài ra, thân hình mũm mỉm và khả năng chơi piano cũng là điểm nhấn độc đáo của Thái được nhiều người yêu thích.

Quốc Thái.

Trở lại trong đêm Chung kết, Quốc Thái hứa hẹn là cái tên được nhiều người chú ý và trông đợi.

2/ Đình Tâm

“Cậu bé ả đào” Đình Tâm chưa từng gây thất vọng ở bất kỳ vòng thi nào. Ngay từ đầu, với giọng trời phú “đặt để” vào những ca khúc âm hưởng dân ca, nhạc dân tộc đã tôn lên ưu điểm trong giọng ca của Đình Tâm. Qua những bài hát như: Đêm ả đào, Khúc hát sông quê, Xẩm quê choa, Giọt sương bay lên, Bèo dạt mây trôi- Tát nước đầu đình,… hay mới đây là Tình cha hát cùng Ngọc Ánh và Đức Phúc lại càng khiến khán giả yêu thích em hơn.

Đình Tâm.

Không vồn vã mà từ tốn, Đình Tâm mang cảm giác nhẹ nhàng cho người xem mỗi khi lên sân khấu biểu diễn. Nhất là vẻ điềm tĩnh chỉ biết tập trung thể hiện giọng hát trời phú được đông đảo khán giả yêu thích.

3/ Hồng Thư

Có lẽ Hồng Thư là cái tên khiến nhiều người bất ngờ nhất. “Âm thầm và lặng lẽ” là những gì mà người xem thấy được trong hành trình tham gia cuộc thi của cô bé này. Nhưng ở Hồng Thư ưu điểm lớn nhất là không ngại thách thức từ những đề tài mà huấn luyện viên giao cho. Từ Chị tôi, Inh lả ơi - Niềm vui của em… cho đến Bánh trôi nước - Cây trúc xinh, học trò của cặp đôi Hương Tràm - Tiên Cookie đều thể hiện tròn trịa khi “sử dụng” giọng hát khoẻ và vang. Càng vào những vòng sau, Hồng Thư càng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt cả trong giọng hát lẫn phong cách biểu diễn.

Hồng Thư.

Như vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Giọng hát Việt nhí khi có đến 6 thí sinh cùng tranh tài trong đêm chung kết để giành ngôi vị cao nhất. Mỗi người một thế mạnh riêng, Như Ngọc - Hồng Thư (team Hương Tràm và Tiên Cookie), Ngọc Ánh - Đình Tâm (team Vũ Cát Tường) hay Hoài Ngọc - Quốc Thái (team Soobin Hoàng Sơn) hứa hẹn mang đến những tiết mục đa màu sắc và càng làm chặng cuối của cuộc đua năm nay thêm phần gây cấn, khó đoán hơn.

Vào lúc 12h trưa ngày 20/11 sẽ chính thức bắt đầu mở cổng bình chọn cho top 6 trong đêm Chung kết.

Đêm thi sẽ được diễn ra vào tối thứ bảy 25/11 và được truyền hình trực tiếp lúc 21h trên kênh VTV3./.

