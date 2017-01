Hồ Ngọc Hà giành cú đúp, Hari Won trắng tay tại Làn sóng xanh

Danh sách giải thưởng Làn sóng xanh 2016 Top Hit (Bảng trẻ): Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Tóc Tiên, Sơn Tùng M-TP, Isaac Top Gold (Bảng vàng): Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Tuấn Hưng, Hà Anh Tuấn, Hồ Quỳnh Hương Single của năm: Cause i love you - Noo Phước Thịnh Gương mặt nữ triển vọng: Bảo Anh : Bảo Anh Gương mặt nam triển vọng: Soobin Hoàng Sơn Ca sĩ phát hiện: Rocker Nguyễn Bài hát hiện tượng: Sau tất cả - Khắc Hưng - Erik Hòa âm phối khí: Khắc Hưng Dự án âm nhạc đặc biệt: Love song - Hồ Ngọc Hà Top 10 nhạc sĩ có bài hát được yêu thích nhất: Ái Phương, Vương Anh Tú, Nguyễn Hồng Thuận, Phạm Toàn Thắng, Đông Âu, Only C, Đỗ Hiếu, Mr. Siro, Khắc Hưng và Tiên Tiên : Ái Phương, Vương Anh Tú, Nguyễn Hồng Thuận, Phạm Toàn Thắng, Đông Âu, Only C, Đỗ Hiếu, Mr. Siro, Khắc Hưng và Tiên Tiên