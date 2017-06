Sau chia tay, Hà Anh tung hit tặng bạn gái cũ Dương Hoàng Yến

Tối 23/6, nam ca sĩ Hà Anh đã chính thức giới thiệu tới khán giả nghe nhạc single "Nơi em thuộc về". Ca khúc ngay lập tức nhận được những phản hồi tích cực từ phía cộng đồng mạng. Chỉ sau 2 tiếng, video lyric của ca khúc đã có tới 3.000 lượt chia sẻ và gần 100.000 lượt xem. "Nơi em thuộc về" cũng là sản phẩm đánh dấu một chặng đường mới trong cuộc sống của Hà Anh sau khi chia tay người bạn gái đã gắn bó 7 năm Dương Hoàng Yến. "Nơi em thuộc về" tiếp tục mạch âm nhạc trong sự nghiệp của Hà Anh khi là một bản pop ballad khá sâu lắng và dễ nghe. Đây là một sáng tác của tác giả trẻ An Trịnh – người chắp bút nên bản hit "Khi có em" và cũng từng là người trợ lí thân thiết của Hà Anh. Đây cũng là một món quà mà Hà Anh muốn gửi tặng đến Dương Hoàng Yến sau khi cả hai chia tay. Những kỉ niệm, tâm sự sau 7 năm gắn bó với bạn gái cũ được Hà Anh kể cho tác giả An Trịnh nghe sau một đêm dài và từ đó được nhạc sĩ trẻ truyền tải vào ca từ và cảm xúc của "Nơi em thuộc về". Hà Anh hi vọng Dương Hoàng Yến sẽ cảm thấy thật nhẹ nhàng và thoải mái khi nghe ca khúc này. Đây có thể coi là một bất ngờ lớn mà Hà Anh dành cho Dương Hoàng Yến bởi từ khi cùng nhau trở về từ Hàn Quốc nhân dịp tham dự Asia Song Festival, cả hai không còn nhận các show diễn chung cũng như cùng xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Với "Nơi em thuộc về" và trước đó là "Khi có em", "Khờ", "Lời sau cuối", Hà Anh tiếp tục khẳng định xu hướng… hát pop với hình tượng một người đàn ông ngày càng trưởng thành và lịch lãm hơn. Hà Anh đầu tư kĩ lưỡng vào quá trình thu âm cũng như thực hiện hình ảnh. Nam ca sĩ mất gần một tuần để tìm kiếm cảm xúc và hoàn thành bản audio. http://streaming.vov.vn/2017_06_24/QH6lmyqSogPyoqsYrG5iQA/Noi_Em_Thuoc_Ve__Ha_Anh_Lyric_Video.mp4

