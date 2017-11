Thu Phương cùng Cẩm Vân miệt mài tập luyện cho The Master of Symphony

The Master of Symphony 2017 với chủ đề "Hương Sắc Việt Nam 2017", diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh với 3 đêm 10,11 và 12/11. Thu Phương trẻ trung, khỏe mạnh với trang phục quần Jeans trắng áo phông đen. Đây là trang phục đời thường yêu thích của nữ danh ca. Cô cho biết quần Jeans và áo phông luôn mang đến cảm giác thoải mái trên sàn tập. Đây là lần thứ 2 Thu Phương tham gia đêm nhạc The Master of Symphony. Lần đầu tiên vào năm 2015, Thu Phương đã tạo dấu ấn bởi giọng hát có nội lực, sang trọng và đẳng cấp với ca khúc hit gắn liền với tên tuổi sự nghiệp của Thu Phương "Hoa có vàng nơi ấy" . Ngoài phần trình diễn đơn, Cẩm Vân và "đàn em" Thu Phương sẽ có một tiết mục kết hợp có 1 không 2. Sau khi tập luyện cùng đàn chị, Thu Phương vẫn nán lại tới tối muộn để tiếp tục tập luyện và thảo luận kịch bản cùng đạo diễn Cao Trung Hiếu và nhạc sĩ Hoài Sa. Phần song ca của 2 ngôi sao nhạc nhẹ Cẩm Vân và Thu Phương hứa hẹn sẽ trở thành cú hích cho đêm nhạc. Với giọng hát trầm khan, Thu Phương đã nhanh chóng giành được sự yêu mến của khán giả trong nước từ những ngày đầu đi hát. Trong đêm nhạc "Hương sắc Việt Nam", nếu Hương Lan, Ý Lan và Lệ Quyên đại diện cho dòng nhạc quê hương thì Cẩm Vân, Thu Phương và Hồng Nhung sẽ đại diện cho dòng nhạc nhẹ. Những ca khúc nhạc nhẹ của 2 nữ danh ca sẽ được làm mới khi kết hợp với các nhạc cụ dân tộc. Lệ Quyên sẽ góp mặt bởi những bản Bolero trữ tình mang đậm dấu ấn cá nhân như "Giấc mơ có thật", "Hãy trả lời em", "Thôi đừng chiêm bao"... Danh ca Cẩm Vân mộc mạc đến phòng tập, là một nghệ sĩ lớn ca sĩ Cẩm Vân vẫn luôn đặt nhiều tâm huyết cho mỗi ca khúc mà cô trình bày.j Cấm Vân cùng nhạc sĩ Hoài Sa - Giám đốc âm nhạc của chương trình miệt mài tập luyện cho đến tận đêm khuya trong ngày đầu tiên. Ngôi sao nhạc nhẹ Việt Nam trong thập niên 80-90 vẫn ổn định phong độ cho đến ngày hôm nay./.

