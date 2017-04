Dàn diễn viên “trai xinh, gái đẹp” của phim “Em chưa 18” đổ bộ Hà Nội

Tối 21/4, bộ phim "Em chưa 18" đã chính thức được công chiếu với báo giới cũng như khán giả yêu điện ảnh tại thủ đô Hà Nội. Sau buổi ra mắt khá thành công tại thành phố Hồ Chí Minh trước đó một ngày, dàn diễn viên trẻ đẹp của phim gồm: Kaity Nguyễn, Will 365, Kiều Minh Tuấn, Châu Bùi cùng nhà sản xuất Charlie Nguyễn và đạo diễn Lê Thanh Sơn đã có mặt đông đủ tại sự kiện. Xuất hiện trên thảm đỏ, Kaity Nguyễn thu hút mọi ánh nhìn bởi sự trẻ trung, duyên dáng trong bộ đầm trắng ôm sát khoe những đường cong quyến rũ cùng phong cách trang điểm tự nhiên. Trong khi đó, cô nàng Châu Bùi lại chọn cho mình bộ đầm đen với lớp ren xuyên thấu đầy cá tính và gợi cảm. Nhan sắc cá tính của Châu Bùi. Kaity Nguyễn đọ sắc cùng Châu Bùi. Kiều Minh Tuấn lột xác nhờ vai diễn Hoàng, một tay chơi, sát thủ tình trường, nhưng lại "sập bẫy tình" của một cô bé chưa đầy 18 tuổi. Will của nhóm 365 vào vai Tony, cậu học trò được yêu thích ở trường trung học vì vẻ ngoài điển trai, chơi bóng rổ giỏi. Will và Kaity Nguyễn bị đồn hẹn hò sau khi đóng chung "Em chưa 18" Cả hai chưa một lần lên tiếng xác nhận mối quan hệ nhưng nhiều fan vẫn mong rằng sẽ sớm đón nhận tin vui. Đạo diễn Lê Thanh Sơn. Diễn viên Thùy Anh đến chúc mừng đoàn làm phim. Cô chụp ảnh cùng nhà sản xuất Charlie Nguyễn. Siêu mẫu Mạnh Khang. MC Phí Nguyễn Thùy Linh. "Em chưa 18" là câu chuyện tình yêu hài hước, lãng mạn, "không giống ai" giữa cô nàng cá tính Linh Đan (Kaity Nguyễn) và tay chơi số 1 Sài Gòn - Hoàng (Kiều Minh Tuấn). Bộ phim dự kiến sẽ ra mắt tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 28/4.

Tối 21/4, bộ phim "Em chưa 18" đã chính thức được công chiếu với báo giới cũng như khán giả yêu điện ảnh tại thủ đô Hà Nội. Sau buổi ra mắt khá thành công tại thành phố Hồ Chí Minh trước đó một ngày, dàn diễn viên trẻ đẹp của phim gồm: Kaity Nguyễn, Will 365, Kiều Minh Tuấn, Châu Bùi cùng nhà sản xuất Charlie Nguyễn và đạo diễn Lê Thanh Sơn đã có mặt đông đủ tại sự kiện. Xuất hiện trên thảm đỏ, Kaity Nguyễn thu hút mọi ánh nhìn bởi sự trẻ trung, duyên dáng trong bộ đầm trắng ôm sát khoe những đường cong quyến rũ cùng phong cách trang điểm tự nhiên. Trong khi đó, cô nàng Châu Bùi lại chọn cho mình bộ đầm đen với lớp ren xuyên thấu đầy cá tính và gợi cảm. Nhan sắc cá tính của Châu Bùi. Kaity Nguyễn đọ sắc cùng Châu Bùi. Kiều Minh Tuấn lột xác nhờ vai diễn Hoàng, một tay chơi, sát thủ tình trường, nhưng lại "sập bẫy tình" của một cô bé chưa đầy 18 tuổi. Will của nhóm 365 vào vai Tony, cậu học trò được yêu thích ở trường trung học vì vẻ ngoài điển trai, chơi bóng rổ giỏi. Will và Kaity Nguyễn bị đồn hẹn hò sau khi đóng chung "Em chưa 18" Cả hai chưa một lần lên tiếng xác nhận mối quan hệ nhưng nhiều fan vẫn mong rằng sẽ sớm đón nhận tin vui. Đạo diễn Lê Thanh Sơn. Diễn viên Thùy Anh đến chúc mừng đoàn làm phim. Cô chụp ảnh cùng nhà sản xuất Charlie Nguyễn. Siêu mẫu Mạnh Khang. MC Phí Nguyễn Thùy Linh. "Em chưa 18" là câu chuyện tình yêu hài hước, lãng mạn, "không giống ai" giữa cô nàng cá tính Linh Đan (Kaity Nguyễn) và tay chơi số 1 Sài Gòn - Hoàng (Kiều Minh Tuấn). Bộ phim dự kiến sẽ ra mắt tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 28/4.