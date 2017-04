Hoàng Thuỳ, Mâu Thuỷ... cạnh tranh vị trí mở màn tại VIFW SS 2017

Nhà thiết kế người Hà Lan gốc Việt Xuân Thu Nguyễn - thành viên của Hiệp hội thời trang trang cao cấp Haute Couture Pháp - sẽ mở màn cho tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2017. Thương hiệu thời trang Haute Couture XUAN – cùa cô sẽ trình diễn bộ sưu tập xuân hè mới nhất tại đây. Hoàng Thùy bước ra cuộc thi Vietnam Next Top Model với ngôi vị quán quân và là một trong số người chiến thắng thực sự thuyết phục được công chúng. Hoàng Thùy gây ấn tượng mạnh với gương mặt góc cạnh, cân đối và lạnh lùng; đi kèm theo đó là chiều cao trên 1m75, thân hình "cò hương" đặc biệt phù hợp với dòng thời trang cao cấp. Hoàng Thuỳ cũng vừa trở thành giám khảo cuộc thi "hot" nhất hiện nay: The Face - Gương mặt thương hiệu. Ngọc Châu - Quán quân mới nhất của Vietnam’s Next Top Model ngày càng khẳng định bản lĩnh người mẫu chuyên nghiệp bằng những lời mời từ các NTK cho các show diễn và chụp hình. Gương mặt dễ biến hoá theo mọi phong cách cùng với lối biểu diễn hiện đại và chuyên nghiệp, Ngọc Châu được hi vọng sẽ toả sáng nhiều hơn nữa tại tuần lễ thời trang tới đây. Hương Ly – Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2015 từng có cơ hội mở màn cho tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2015. Với gương mặt ấn tượng và chiều cao chuẩn, Hương Ly nhận được rất nhiều sự ưu ái của NTK. Mâu Thanh Thủy – Quán quân thứ 4 của Vietnam Nexttop's Model với chiều cao nổi bật, gương mặt "hoa hậu", ưa nhìn, hiện đại và thân hình vô cùng gợi cảm đã dần trở nên quen thuộc không chỉ đối với thời trang nước nhà mà còn tại các show diễn nước ngoài. Không chỉ vậy Mâu Thủy thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thời trang nước ngoài và là một trong những gương mặt trong chiến dịch quảng bá thương hiệu Shu Uemura Art of Hair tại New York. Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2014 - Nguyễn Oanh - với những bước đi chuyên nghiệp, đầy sự bản lĩnh trên sàn diễn với chiều cao nổi trội cùng gương mặt lạnh lùng ấn tượng.

Nhà thiết kế người Hà Lan gốc Việt Xuân Thu Nguyễn - thành viên của Hiệp hội thời trang trang cao cấp Haute Couture Pháp - sẽ mở màn cho tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2017. Thương hiệu thời trang Haute Couture XUAN – cùa cô sẽ trình diễn bộ sưu tập xuân hè mới nhất tại đây. Hoàng Thùy bước ra cuộc thi Vietnam Next Top Model với ngôi vị quán quân và là một trong số người chiến thắng thực sự thuyết phục được công chúng. Hoàng Thùy gây ấn tượng mạnh với gương mặt góc cạnh, cân đối và lạnh lùng; đi kèm theo đó là chiều cao trên 1m75, thân hình "cò hương" đặc biệt phù hợp với dòng thời trang cao cấp. Hoàng Thuỳ cũng vừa trở thành giám khảo cuộc thi "hot" nhất hiện nay: The Face - Gương mặt thương hiệu. Ngọc Châu - Quán quân mới nhất của Vietnam’s Next Top Model ngày càng khẳng định bản lĩnh người mẫu chuyên nghiệp bằng những lời mời từ các NTK cho các show diễn và chụp hình. Gương mặt dễ biến hoá theo mọi phong cách cùng với lối biểu diễn hiện đại và chuyên nghiệp, Ngọc Châu được hi vọng sẽ toả sáng nhiều hơn nữa tại tuần lễ thời trang tới đây. Hương Ly – Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2015 từng có cơ hội mở màn cho tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2015. Với gương mặt ấn tượng và chiều cao chuẩn, Hương Ly nhận được rất nhiều sự ưu ái của NTK. Mâu Thanh Thủy – Quán quân thứ 4 của Vietnam Nexttop's Model với chiều cao nổi bật, gương mặt "hoa hậu", ưa nhìn, hiện đại và thân hình vô cùng gợi cảm đã dần trở nên quen thuộc không chỉ đối với thời trang nước nhà mà còn tại các show diễn nước ngoài. Không chỉ vậy Mâu Thủy thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thời trang nước ngoài và là một trong những gương mặt trong chiến dịch quảng bá thương hiệu Shu Uemura Art of Hair tại New York. Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2014 - Nguyễn Oanh - với những bước đi chuyên nghiệp, đầy sự bản lĩnh trên sàn diễn với chiều cao nổi trội cùng gương mặt lạnh lùng ấn tượng.