Khám phá những cung đường đua khắc nghiệt trong “Fast & Furious 8”

Trong suốt chặng đường 16 năm trên màn ảnh rộng, không thể không nhắc đến những bối cảnh mới mẽ và nguy hiểm trên khắp thế giới của các đường đua. Ở mỗi nơi mà Dominic và bè bạn ghé qua, họ đều để lại những ấn tượng “đóng đinh” trong từng thước phim bởi những màn “tàn phá” kinh hoàng tại những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp này. Tiếp nối sự thành công đó, “Fast & Furious 8” sẽ đưa khán giả đến với những vùng đất vừa mới lạ mà cũng thật quen thuộc. Chính là Cuba, Iceland và New York. Lý giải về quyết định chọn Cuba là một trong số những bối cảnh chính cho bộ phim này, điều hành sản xuất Morgan cho biết: “Ở đây có những cung đường cực kỳ nguy hiểm với những khúc ngoặt bất ngờ, dẫn bạn thẳng tới thủ đô Havana. Bên cạnh đó, Cuba còn nổi tiếng với văn hoá xe, và nếu có một ai đó say mê thứ văn hoá lâu đời này, đó chắc chắn là Dom Toretto". Havana là một thành phố tại Cuba với bề dày về văn hoá và lịch sử sẽ là những gia vị mới đầy “nóng bỏng” cho loạt phim bom tấn này. Tính tới thời điểm này, chưa có một dự án điện ảnh nào do Mỹ sản xuất từng được ghi hình tại đây. “Fast & Furious 8” cũng sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm "lạnh ngắt" ở Iceland. Giữa khung cảnh băng tuyết trắng xoá, các nhân vật đua tốc độ trên những chiếc xe vượt địa hình cùng những pha hành động cháy nổ nguy hiểm. Đặc biệt lần đầu tiên trong suốt 16 năm, những tay đua sẽ thử sức với một phương tiện mới trên đường đua, khi tốc độ không còn là lợi thế duy nhất, thì kích thước sẽ mang lại nhiều bất ngờ trong cuộc chiến: đó chính là tàu ngầm. Ngoài Iceland hay cột mốc đáng nhớ ở Cuba, New York cũng là một địa điểm thú vị khác trong phần 8 của loạt phim. New York là nơi mọi thứ bắt đầu đối với loạt phim hành động này – đây cũng chính là lý do bộ phim trở lại với thành phố này trong phần mới nhất. Vốn là một công dân của New York, việc được ghi hình cho các tập phim trong loạt Fast tại New York có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Diesel. Nam diễn viên này chia sẻ: “New York thực sự là một bối cảnh tuyệt vời cho bộ phim này cùng những pha hành động không thể mãn nhãn hơn. Đó chắc chắc sẽ là phân cảnh khiến người xem cảm thấy choáng ngợp". “Fast & Furious 8” sẽ trở lại với các pha hành động hoành tráng chưa từng có. Bộ phim có sự tham gia của Charlize Theron – người phụ nữ bí ấn khiến Dom quay trở về với thế giới tội phạm và phản bội lại tất cả những đồng đội đã từng cùng anh gắn bó.

