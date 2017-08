“Người phán xử” tập cuối: Phan Quân tự tay bắn con trai ruột Lê Thành

"Người phán xử" tập cuối lên sóng truyền hình tối 31/8 với cái kết khiến nhiều người không khỏi "choáng". Trong khi mọi người đang vui vẻ trong bữa tiệc sinh nhật cu Bin thì Phan Quân đau đớn ôm ảnh người vợ vừa bị sát hại dưới phát súng tàn bạo của Thế "chột". Lúc này, ông trùm như không còn sức lực và có thể gục ngã bất cứ lúc nào, hình ảnh và những lời nói của bà Hồ Thu trước đây cứ ập về liên tục.

Phan Quân xem ảnh bà Hồ Thu và đau đớn tột cùng.

Sau khi giết hại bà Hồ Thu, Thế "chột" bộc lộ bản chất thật là một tên lọc lừa, mưu mô khi thừa nhận với Tùng "còi" rằng hắn không phải là bố của Lê Thành, bằng chứng hắn đưa cho Lê Thành cũng chỉ là giả nhằm "mượn tay" để Lê Thành và Phan Quân tự "tàn sát" nhau.

Sau khi tự mình xác nhận kết quả ADN, Lê Thành gọi điện thông báo cho Thế "chột" biết đã chuyển hàng và anh trở lại Phan Thị với lời tuyên bố, "Từ giờ, không còn kẻ nào dám cản trở Phan Thị nữa".

Mặt khác, Thế "chột" đã gửi kết quả xét nghiệm ADN giả cho Phan Quân và tuyên bố mình mới là cha đẻ của Lê Thành. Thêm lần nữa, ông trùm choáng váng và yêu cầu Lương Bổng dò hỏi về kết quả xét nghiệm ADN.

Sau khi xem kết quả xét nghiệm ADN, Phan Quân đau đớn khi chính tay sát hại con đẻ của mình - Lê Thành

Phan Quân càng thấy bế tắc hơn khi không thể liên lạc được với Lê Thành để hỏi mọi chuyện. Lúc này, ông trùm bỗng nhớ lại những động thái đáng ngờ của Lê Thành trước đây và càng xâu chuỗi, càng có cơ sở để tin lời Thế "chột". Phan Quân uất hận vì cho rằng, Lê Thành chính là người đã giết chết bà Hồ Thu.

Chưa dừng lại ở đó, tình huống bị đẩy lên đến cao trào khi Phan Sơn cũng đã tỉnh lại và ngay tức khắc gọi điện kể cho Phan Quân về cuộc gặp gỡ của Lê Thành với Thế "chột". Đồng thời, Phan Sơn đã gửi toàn bộ đoạn video bằng chứng và cả những đoạn ghi âm những lần Lê Thành đưa tiền để "bịt miệng" ông tiết lộ sự thật.

Vì nghi ngờ Lê Thành nên khi anh đưa tay vào túi định rút tờ kết quả xét nghiệm ADN đưa cho Phan Quân xem, ông trùm nghĩ Lê Thành định rút súng nên vội vã bắn Lê Thành. Thế rồi, khi nhận tờ giấy xét nghiệm ADN dính máu trên tay Lê Thành, Phan Quân bật khóc và nhận ra sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình.

Phan Quân bị công an áp giải, ông trùm bật khóc khi cháu nội - cu Bin gào thét.

May mắn thay, Phan Hải và Diễm My đã thoát chết sau khi nhận được lời cảnh báo từ Bảo "ngậu" nên đã kịp chạy xa khỏi chỗ bom phát nổ. Nhưng Diễm My "phát điên" vì chưa kịp biết cu Bin sống chết ra sao.

Trong lúc bị công an áp giải, Phan Quân đưa mắt tìm những người thân còn lại nhưng không có ai ngoài cu Bin./.

