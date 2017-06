Những cặp bố con thân thiết đến nỗi rủ nhau cùng đóng phim

Will Smith và con trai Jaden trong phim "After Earth". Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2013, Will Smith từng chia sẻ mong muốn được đóng phim cùng con trai sau khi nhìn thấy Jaden đóng cặp với Jackie Chan trong bộ phim “Karate kid”. Mong muốn của Smith đã thành hiện thực khi "After Earth" ra đời. Hai cha con Ben và Jerry Stiller đã cùng nhau làm việc trong bốn bộ phim: "The Heartbreak Kid", "Zoolander", "Heavyweights" và "Hot Pursuit". Jerry nói rằng, khi có một dự án phim nào đó con trai ông lại mời mẹ đi để vợ ông được xem chồng con mình đóng phim. Kirk, Michael và Cameron – ba thế hệ đã tham gia cùng nhau trong "It Runs in the Family". Tháng 2 vừa qua, sau khi bước sang tuổi 100, Kirk Douglas đã chia sẻ rằng ông tự hào về con trai mình, thật may mắn khi con trai ông trước đây đã không nghe theo lời khuyên của ông để trở thành một luật sư. Brendan Gleeson và con trai Domhnall cùng vao vai chính trong bộ phim "Harry Potter". Lloyd Bridges vào vai chú của con trai Jeff Bridges trong "Blown Away" năm 1994. Khi cha mình qua đời Jeff Bridges đã nghẹn ngào chia sẻ: “Ông ấy dạy tôi những điều cơ bản về diễn xuất, những gì tôi có được ngày hôm nay thực sự công lao lớn là của cha tôi”. Donald và Kiefer Sutherland vào vai chính trong "Forgiven" năm 2016. Kiefer Sutherland từng chia sẻ: "tôi lên kế hoạch để được hóa thân một cách hoàn hảo vào nhân vật, tôi không dám kỳ vọng mình sẽ làm một cách xuất sắc nhưng khi nhìn vào ánh mắt cha tôi thì thực sự tôi đã làm được”. Hai cha con James và Scott Caan cùng nhau xuất hiện trong phim "Mercy". Charlie và Martin Sheen đều đóng vai chính trong "Cadence" và "Wall Stress". Ngoài ra, Martin Sheen còn từng đóng chung với Emilio Estevez – người con trai khác của ông trong phim "Apocalypse Now". Tom và Colin Hanks đã đóng vai cha và con trai trên màn ảnh trong "The Great Buck Howard". Colin Hanks từng chia sẻ rằng cha anh ủng hộ anh tham gia diễn xuất, tuy nhiên phải đảm bảo rằng anh thực sự đam mê với công việc này. Josh Brolin cùng cha mình là James xuất hiện trong "My Brother's War'. Trước đó, Bộ đôi này đã từng cùng nhau tham gia vào bộ phim truyền hình "Finish Line" năm 1989. Alexander và Stellan Skarsgard xuất hiện cùng nhau trong "Melancholia" năm 2011. Stellan Skarsgard từng chia sẻ về bố như người bạn thân: “chúng tôi có thể đi chơi với nhau cả tháng trời cũng không chán, thậm chí nhiều lúc tôi nghĩ ông ấy không phải bố mà là bạn của tôi”. Dustin Hoffman vào vai ông nội của con trai mình trong "Barney's Version" năm 2010. Jake từng chia sẻ: “Tôi có một người cha tuyệt vời, tôi đã học được rất nhiều từ ông ấy. Cả cha và mẹ tôi đều có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời của tôi”./.

