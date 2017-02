Những mỹ nhân gợi cảm sánh vai cùng Vin Diesel trong “xXx: Phản đòn“

Được đầu tư hoành tráng cả về nội dung lẫn những cảnh hành động độc đáo bộ phim "xXx: Return of Xander Cage" (tựa lời Việt: xXx: Phản Đòn) đang gây được nhiều chú ý với khán giả. Bên cạnh đó, không thể không kể đến dàn diễn viên ngôi sao, đặc biệt là những mỹ nhân nóng bỏng xuất hiện bên cạnh Vin Diesel trong phần này. Đầu tiên phải kể tới mỹ nhân Ấn Độ sinh năm 1986 - Deepika Padukone. Cô hiện là một trong những nữ diễn viên được trả lương cao nhất thế giới. Xuất thân là một vận động viên cầu lông, Padukone quyết định chuyển sang làm người mẫu vào năm 2004. Sau đó 2 năm, cô bắt đầu phát triển sự nghiệp điện ảnh vào năm 2006 với bộ phim âm nhạc Aishwarya Nhờ lợi thế về thể thao, Padukone góp mặt trong những bộ phim hành động đình đám theo phong cách "siêu nhân Ấn Độ" như: Race 2, Chennai Express hay Happy New Year... Trong "xXx: Phản Đòn", cô vào vai Serena Unger, một tay sai đắc lực của phản diện Xiang (do Chân Tử Đan thủ vai). Nina Dobrev là một trong những nữ diễn viên được yêu thích bậc nhất bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng, pha lẫn giữa Bungary và Canada. Dù chỉ mới tham gia số ít phim điện ảnh nhưng cô lại nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ khi là nữ chính trong loạt phim truyền hình "The Vampire Diaries". Thủ vai cô nàng Elena Gilbert xinh đẹp, kẹt giữa mối tình tay ba với 2 anh em ma cà rồng Stefan và Damon, Nina Dobrev gây ấn tượng bởi diễn xuất trẻ trung, tự nhiên và cuốn hút. Không những thế, cô còn thể hiện được chiều sâu khi kiêm luôn vai phản diện Katherine. Góp mặt trong "xXx: Phản Đòn", người đẹp mang 2 dòng máu Bungary và Canada vào vai Becky Clearidge, một trợ lý của "biệt đội Cage". Nét trẻ trung và tinh nghịch của cô sẽ là một điểm nhấn ấn tượng, mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt cho một tác phẩm hành động kịch tính "xXx: Phản Đòn". Mỹ nhân Australia - Ruby Rose hiện là một người mẫu, diễn viên, DJ và kiêm luôn dẫn chương trình truyền hình. Cô bắt đầu sự nghiệp bằng việc làm VJ cho kênh truyền hình MTV của Australia, sau đó là Australia's Next Top Model... Rose nổi tiếng trong lĩnh vực diễn xuất nhờ xuất hiện trong loạt phim truyền hình ăn khách "Orange is the New Black". Cô cũng để lại ấn tượng bởi đoạn clip hóa thân từ nữ thành nam khá nổi tiếng trên Youtube. Trong tác phẩm mới nhất cùng Vin Diesel, Ruby Rose sẽ vào vai Adele Wolff, một nữ xạ thủ lành nghề của Xander Cage. Cuối cùng là Hoa hậu Columbia 2015 - Ariadna Gutiérrez. Sau khi từ chối ngôi vị Á hậu 1 - cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015, mỹ nhân sinh năm 1993 đã quyết định lấn sân sang điện ảnh."xXx: Phản Đòn" chính là phim lớn đầu tay của cô. Ariadna Gutiérrez sẽ vào vai Gina Roff, một nhân vật còn nhiều bí ẩn. Vẻ đẹp của cô nàng là một điểm sáng khó quên đối với khán giả.

Được đầu tư hoành tráng cả về nội dung lẫn những cảnh hành động độc đáo bộ phim "xXx: Return of Xander Cage" (tựa lời Việt: xXx: Phản Đòn) đang gây được nhiều chú ý với khán giả. Bên cạnh đó, không thể không kể đến dàn diễn viên ngôi sao, đặc biệt là những mỹ nhân nóng bỏng xuất hiện bên cạnh Vin Diesel trong phần này. Đầu tiên phải kể tới mỹ nhân Ấn Độ sinh năm 1986 - Deepika Padukone. Cô hiện là một trong những nữ diễn viên được trả lương cao nhất thế giới. Xuất thân là một vận động viên cầu lông, Padukone quyết định chuyển sang làm người mẫu vào năm 2004. Sau đó 2 năm, cô bắt đầu phát triển sự nghiệp điện ảnh vào năm 2006 với bộ phim âm nhạc Aishwarya Nhờ lợi thế về thể thao, Padukone góp mặt trong những bộ phim hành động đình đám theo phong cách "siêu nhân Ấn Độ" như: Race 2, Chennai Express hay Happy New Year... Trong "xXx: Phản Đòn", cô vào vai Serena Unger, một tay sai đắc lực của phản diện Xiang (do Chân Tử Đan thủ vai). Nina Dobrev là một trong những nữ diễn viên được yêu thích bậc nhất bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng, pha lẫn giữa Bungary và Canada. Dù chỉ mới tham gia số ít phim điện ảnh nhưng cô lại nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ khi là nữ chính trong loạt phim truyền hình "The Vampire Diaries". Thủ vai cô nàng Elena Gilbert xinh đẹp, kẹt giữa mối tình tay ba với 2 anh em ma cà rồng Stefan và Damon, Nina Dobrev gây ấn tượng bởi diễn xuất trẻ trung, tự nhiên và cuốn hút. Không những thế, cô còn thể hiện được chiều sâu khi kiêm luôn vai phản diện Katherine. Góp mặt trong "xXx: Phản Đòn", người đẹp mang 2 dòng máu Bungary và Canada vào vai Becky Clearidge, một trợ lý của "biệt đội Cage". Nét trẻ trung và tinh nghịch của cô sẽ là một điểm nhấn ấn tượng, mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt cho một tác phẩm hành động kịch tính "xXx: Phản Đòn". Mỹ nhân Australia - Ruby Rose hiện là một người mẫu, diễn viên, DJ và kiêm luôn dẫn chương trình truyền hình. Cô bắt đầu sự nghiệp bằng việc làm VJ cho kênh truyền hình MTV của Australia, sau đó là Australia's Next Top Model... Rose nổi tiếng trong lĩnh vực diễn xuất nhờ xuất hiện trong loạt phim truyền hình ăn khách "Orange is the New Black". Cô cũng để lại ấn tượng bởi đoạn clip hóa thân từ nữ thành nam khá nổi tiếng trên Youtube. Trong tác phẩm mới nhất cùng Vin Diesel, Ruby Rose sẽ vào vai Adele Wolff, một nữ xạ thủ lành nghề của Xander Cage. Cuối cùng là Hoa hậu Columbia 2015 - Ariadna Gutiérrez. Sau khi từ chối ngôi vị Á hậu 1 - cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015, mỹ nhân sinh năm 1993 đã quyết định lấn sân sang điện ảnh."xXx: Phản Đòn" chính là phim lớn đầu tay của cô. Ariadna Gutiérrez sẽ vào vai Gina Roff, một nhân vật còn nhiều bí ẩn. Vẻ đẹp của cô nàng là một điểm sáng khó quên đối với khán giả.