Những người đàn ông lăng nhăng nhất trong phim “Người phán xử“

Trong quá khứ, dù đã có vợ song ông trùm Phan Quân vẫn yêu bà Tuyết. Việc có "đứa con rơi" Lê Thành là ngoài mong muốn của ông. Khi bà Hồ Thu nhắc lại chuyện cũ, ông trùm khuyên vợ "cái gì quên được thì hãy quên đi", bà Hồ Thu đã trả lời "Đàn bà dễ tha thứ nhưng không bao giờ quên". Mối quan hệ với bà Tuyết cũng là nguyên nhân sâu xa của việc Thế "chột" hận thù Phan Quân. Trước đây, bà Tuyết - mẹ Lê Thành - đã cự tuyệt tình cảm của Thế "chột" vì Phan Quân dù ông ta đã quỳ xuống van xin. Diễm My là người phụ nữ thông minh, bản lĩnh, xinh đẹp và có học thức. Tuy nhiên, dường như chỉ vậy là chưa đủ với Phan Hải. Dù đã có vợ, Phan Hải vẫn lao vào cô bồ Vân Điệp xinh đẹp, gợi cảm. Vân Điệp là "nội gián" của công an, liên tục dắt mũi Phan Hải hết lần này đến lần khác. Sau khi Vân Điệp bỏ trốn, rất nhanh chóng Phan Hải tìm được tình mới nhưng không thể ngờ rằng người tình mới này tiếp cận mình là do mưu đồ sâu xa đứng sau. Lê Thành có bạn gái là Ngọc, cô gái con nhà khá giả, quen nhìn cuộc đời toàn màu hồng, trẻ trung và đầy năng lượng. Khi đang hạnh phúc bên bạn gái, Lê Thành tình cờ gặp lại Quyên, người yêu cũ và anh nhận ra, người anh yêu thực sự chính là Quyên. Quyên là cô gái có học thức, giàu nghị lực, kín đáo và nội tâm. Mặc dù Quyên đã lập gia đình nhưng Lê Thành vẫn không thể kiềm chế được tình cảm dành cho Quyên. Mỹ Hạnh là hộ lý trong bệnh viện mà mẹ Lê Thành đã từng làm việc. Khi Lê Thành gặp nạn, Mỹ Hạnh có cơ hội chăm sóc, ở bên Lê Thành lúc khó khăn nên đã không ngần ngại bày tỏ tình cảm giấu kín bao lâu nay của mình. Trong cơn say, Lê Thành và Hạnh đã ngủ với nhau. Tuy nhiên, Hạnh nhanh chóng nhận ra rằng trong lòng Lê Thành không hề có chỗ dành cho mình nên đành đau đớn chấp nhận số phận.

