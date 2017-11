Những nữ diễn viên xuất sắc nhất trong thời kỳ hoàng kim của Hollywood

Mary Astor trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng trong những năm 40 của thế kỷ trước nhờ vai diễn Brigid O'Shaughnessy trong bộ phim kinh điển The Maltese Falcon. Cô cũng giành một giải Oscar cho vai diễn Sandra Kovak trong bộ phim The Great Lie. Lauren Bacall bắt đầu sự nghiệp của mình như là một người mẫu và lọt vào mắt xanh của vợ đạo diễn Howard Hawks. Bộ phim "To Have and Have Not To" (1944) của đạo diễn Hawks đã thay đổi cuộc đời của cô gái 19 tuổi này mãi mãi, cả về sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân. 16 tuổi, Anne Baxter đã trở thành diễn viên hợp đồng cho Twentieth Century-Fox. Cô giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất nhờ vai diễn Eve Harrington trong All About Eve của đạo diễn Joseph L. Mankiewicz. Ingrid Bergman người Thụy Điển là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất của Hollywood. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, cô đã giành được hai giải Oscar cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất - trong phim Anastasia và Gaslight Cyd Charisse được coi là một trong những vũ nữ xuất sắc nhất trong lịch sử phim ca nhạc. Cô đóng vai chính trong The Band Wagon và Brigadoon. Cô là một trong những người được ghi danh trên Đại lộ danh vọng Hollywood. Claudette Colbert giành giải Oscar cho nữ diễn viên xuất sắc nhất với bộ phim It Happened One Night của Frank Capra, một bộ phim hài gây ngạc nhiên cho toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh bằng cách trở thành bộ phim đầu tiên càn quét năm hạng mục chính của giải Oscar. Joan Crawford chứng tỏ bản thân là một nghệ sĩ tài năng với những bộ phim như Mildred Pierce - mà cô giành được một giải Oscar cho hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Trong những năm 1950, Joan tiếp tục nhận những vai diễn đều đặn như trong Johnny Guitar và Sudden Fear. Irene Dunne là một diễn viên cũng như là một ca sĩ tài năng trong những thập niên 30, 40 và 50 của thế kỷ trước. Điều đáng tiếc với cô là 5 lần được đề cử Oscar với các phim For Cimarron, Theodora Goes Wild, The Truth Awful, Love Affair và I Remember Mama, nhưng vẫn chưa đạt được giải Oscar nào. Bette Davis được biết đến với những nhân vật có cá tính mạnh mẽ và thường xuyên mất cân bằng. Năm 1935 cô giành giải Oscar đầu tiên với Dangerous. Hai giải Oscar sau đó cô giành được với vai diễn kinh điển trong Jezebel của William Wyler và vai người có địa vị xã hội bị bệnh nan y trong Dark Victory. Doris Day khởi đầu sự nghiệp của mình như là một ca sĩ trong ban nhạc vào năm 1939. Cô bắt đầu nổi tiếng sau khi thu âm bản hit đầu tiên, "Sentimental Journey", vào năm 1945. Năm 1953, Doris Day đóng nhân vật chính trong một bộ phim đáng nhớ nhất của cô, Calamity Jane, sau đó chuyển sang các vai diễn đáng kể như trong Love Me or Leave Me và The Man Who Knew Too Much của Hitchcock. Nữ diễn viên người Đức Marlene Dietrich khởi đầu là một ca sĩ hợp xướng hát tại các hộp đêm, rồi trở thành diễn viên, một ngôi sao điện ảnh của Hollywood vào thập niên 30 và cuối cùng là một ngôi sao sân khấu quốc tế từ thập niên 50, Dietrich luôn tự làm mới bản thân và bà được coi là một biểu tượng vĩ đại của ngành giải trí thế kỷ 20. Sự nghiệp diễn xuất của Greta Garbo tại Hollywood được khởi đầu với phim The Torrent(1926). Thành công tiếp nối thành công là các phim The Temptress (1926) và Flesh and the Devil (1927) khiến cô trở thành ngôi sao màn bạc nổi tiếng nhất thời đó. Năm 1941, ở tuổi 36, sau khi hoàn tất phim hài không mấy thành công Two-Faced Woman, Greta Garbo đã quyết định giã từ sự nghiệp. Ava Gardner từng được đề cử Giải Oscar và xuất hiện trong danh sách 100 ngôi sao điện ảnh của Viện phim Mỹ (American Film Institute). Ava Gardner từng là nữ diễn viên quyền lực nhất tại Hollywood trong thập niên 1940 và 1950./.

