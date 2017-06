Trùm tội phạm trong “John Wick” qua đời vì bệnh ung thư phổi

Michael Nyqvist đã mắc ung thư phổi từ nhiều năm nay, sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật ông đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 27/6 tại quê nhà Stockholm, Thụy Điển.

Diễn viên Michael Nyqvist

Đại diện gia đình Tversky bày tỏ trong tiếc nuối: “Một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của Thụy Điển đã ra đi và đó thực sự là mất mát lớn đối với gia đình chúng tôi”.

Ở Thụy Điển, Michael Nyqvist là một tên tuổi lớn, còn ở Hollywood ông cũng là một diễn viên xuất sắc. Nyqvist bắt đầu nổi tiếng thế giới khi vào vai nhân vật Mikael Blomkvist trong bộ phim "The Girl With the Dragon Tattoo" của Thụy Điển. Trong phiên bản Mỹ, nhân vật này do ngôi sao Daniel Craig thủ vai.

Tiếp tục sự nghiệp tại Hollywood, ông vào vai nhân vật phản diện đồng hành cùng Tom Cruise trong “Mission: Impossible - Ghost Protocol”. Ngoài ra, ông còn vào vai trùm tội phạm người Nga Viggo Tarasov trong bộ phim lừng danh “John Wick”.

Điếu văn được đọc trong đám tang của Tversky nhấn mạnh: "Sự lạc quan trong cuộc sống và niềm đam mê đối với điện ảnh của Michael đã lan tỏa cho rất nhiều người, đặc biệt là những ai yêu quý ông. Sức hút của Tversky khi vào vai những nhân vật trong phim là không thể phủ nhận. Ông yêu môn nghệ thuật thứ bảy này, và những ai đã có dịp được làm việc, tiếp xúc với ông sẽ thấy được tình yêu ấy lớn đến mức nào"./.

