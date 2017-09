Á hậu Diễm Trang không hối tiếc khi thua kém Huyền My, Kỳ Duyên

Nằm trong top 3 của Hoa hậu Việt Nam 2014, nếu như Hoa hậu Kỳ Duyên và Á hậu Huyền My luôn “nổi đình nổi đám” trên mặt báo và tấn công mạnh mẽ vào showbiz, thì Á hậu Diễm Trang lại chọn con đường khá lặng lẽ. Cô quyết định lên xe hoa vào năm 2015, khi đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Sau một thời gian “mất hút” để làm vợ, làm mẹ, Diễm Trang trở lại với vai trò MC. Cô tham gia dẫn chuyện cùng ca sĩ Kyo York trong tập 25 của chương trình Hành trình văn hóa Việt, chủ đề Dân ca lý Nam Bộ. Bất chấp thời tiết nắng mưa thất thường, Diễm Trang nhiệt tình phối hợp tốt cùng ê kip để hoàn thành các cảnh quay. Để phù hợp với chủ đề của chương trình, Diễm Trang cũng diện áo bà ba, “đúng chuẩn” một cô gái Nam Bộ. Nhan sắc của Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2014 vẫn đầy rạng ngời, chẳng kém gì so với thời son rỗi. Chia sẻ về sự trở lại này, Á hậu Diễm Trang cho biết cô rất yêu thích công việc của một MC và từng theo đuổi trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2014. Nhưng sau đó, vì bận việc gia đình nên đành tạm gác. Hiện tại, con gái nhỏ của Diễm Trang đã khá cứng cáp, nên cô cũng yên tâm để bắt đầu nhận việc. Với chương trình Hành trình văn hóa Việt, người đẹp chia sẻ cô rất hào hứng. “Bản thân Trang rất thích tìm hiểu về các giá trị văn hóa truyền thống. Hơn nữa, chủ đề lần này của chương trình là về dân ca lý Nam Bộ. Mà Trang là người miền Tây, nên cảm thấy chủ đề này rất gần gũi, càng yêu thích và hứng thú hơn” – Diễm Trang cho hay. Á hậu cũng chia sẻ để chuẩn bị cho sự trở lại với các hoạt động trong showbiz, cô đã dành nhiều thời gian luyện tập nhằm giữ vóc dáng thon gọn, làn da khỏe đẹp. Á hậu Diễm Trang không cảm thấy tiếc nuối khi không “hot” bằng hai người đẹp cùng năm của Hoa hậu Việt Nam 2014. “Với Trang đích đến của người phụ nữ cuối cùng cũng là gia đình, nơi an toàn nhất, bình yên nhất để mình trở về. Bây giờ Trang có một chỗ dựa tinh thần vững mạnh nhất và cảm thấy viên mãn với hạnh phúc này, nên Trang không suy nghĩ nhiều về tiếc nuối” – Diễm Trang cho hay./.

