Brad Pitt mặc đồ xuề xoà, lộ rõ vẻ già nua, mệt mỏi

Brad Pitt vừa xuất hiện tại buổi công chiếu phim "The lost city of Z" Tài tử 53 tuổi ăn mặc đơn giản với áo baggy và quần ống rộng. Bộ quần áo màu đen rộng thùng thình càng làm nổi bật thân hình ngày càng gầy gò của nam diễn viên. Sau ly hôn, Brad Pitt có cuộc sống trầm lắng. Anh dành thời gian nhiều hơn cho các con, miệt mài học điêu khắc. Tài tử 53 tuổi đang tìm cách chia sẻ quyền nuôi con với Angelia Jolie. Cặp vợ chồng quyền lực hiện vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Pitt ngày càng "xuống sắc" trông thấy so với thời điểm còn hạnh phúc bên Angeline Jolie. Sự xuất hiện của Brad Pitt làm lấn át sự chú ý của báo giới với đoàn làm phim "The Lost City of Z". Được biết, bộ phim sẽ chiếu tại Mỹ ngày 14/4 tới. Khó ai có thể tin được đây từng là một trong những người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh.

