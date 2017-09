Ca sĩ Hoàng Tùng nhận giải thưởng “Tiếng nói Việt Nam” lần thứ nhất

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, năm nay, lần đầu tiên Đài TNVN trao Giải thưởng "Tiếng nói Việt Nam" nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công trình xuất sắc về báo chí, văn học nghệ thuật, kỹ thuật, công nghệ, nghiên cứu khoa học, những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, những gương mặt phát thanh viên, người dẫn chương trình xuất sắc. Với nhiều thành tích xuất sắc, ca sĩ Hoàng Tùng đã được trao Giải thưởng "Tiếng nói Việt Nam" trong lĩnh vực sáng tác, biểu diễn. Nhân dịp này, nam ca sĩ cũng được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát thanh Việt Nam" do Tổng Giám đốc Đài TNVN tặng. Hoàng Tùng cũng biểu diễn một tiết mục trong chương trình kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đài TNVN và trao giải thưởng "Tiếng nói Việt Nam" lần thứ nhất diễn ra tối 6/9 tại Hà Nội. Ca sĩ Hoàng Tùng từng giành giải Quán quân giải Sao Mai 2003. Anh có duyên đến với sóng phát thanh từ khi là sinh viên khoa Thanh Nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hoàng Tùng công tác chính thức tại Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam từ năm 2008, là ca sĩ thuộc Đoàn Ca nhạc mới. Trong thời gian hoạt động tại Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam, Hoàng Tùng từng đi biểu diễn khắp các tỉnh thành trong cả nước, kể cả miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa ở các tỉnh như Cao Bằng, Yên Bái, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh… Anh còn mang tiếng hát đến với các chiến sĩ biên phòng và các chiến sĩ đang canh giữ hải đảo của Tổ quốc ở Trường Sa, Bạch Long Vỹ, Cô Tô… Ngoài lĩnh vực thu thanh, biểu diễn, Hoàng Tùng còn đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức thực hiện thành công Hội nghị Báo chí cấp cao Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 8 (AMS 8), Lễ hội văn hoá Ẩm thực Thế Giới được tổ chức tại Hà Nội; Đạo diễn nghệ thuật trong The 78th Icold Metting; Đạo diễn nghệ thuật trong Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN+3 (AMMY+3) (các nước Đông Nam Á và Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc)… Trong quãng thời gian công tác tại Nhà hát Đài TNVN, Hoàng Tùng đã thu khoảng 1.000 tác phẩm phát sóng trên làn sóng phát thanh và truyền hình của VOV. Bên cạnh đó, Hoàng Tùng còn tham gia nhiều hoạt động tình nguyện của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài Tiếng Nói Việt Nam. Anh từng được nhận được Bằng khen của Đoàn Đài TNVN, Đoàn khối các cơ quan Trung ương... Hoàng Tùng hiện có một gia đình vô cùng hạnh phúc với 2 cậu con trai kháu khỉnh. Bà xã của anh là một biên tập viên của Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

