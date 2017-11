Chuyện showbiz: Dương Triệu Vũ khuyên nhủ Văn Mai Hương sau chia tay

Hà Anh Tuấn lập kỷ lục bán sạch vé đêm nhạc chỉ sau 1 giờ công bố: Toàn bộ vé concert lần này của Hà Anh Tuấn đã được bán sạch trong vòng 60 phút. Ngô Thanh Vân: 'Tôi làm phim không phải để cạnh trạnh hay phải né tránh ai': Nhà sản xuất cho biết, cô làm phim chỉ để góp phần xây dựng điện ảnh Việt Nam chứ không có ý định cạnh tranh với bất cứ ai. Việt Anh hào hứng trải nghiệm mùa thu lãng mạn ở Nhật Bản: Nam diễn viên “Người phán xử” thích thú khi được tham quan nhiều danh lam thắng cảnh ở Hokkaido. Đại diện Việt Nam bị thuỷ đậu trước chung kết Hoa hậu Quốc tế: Vừa đặt chân đến Nhật Bản để tham dự cuộc thi nhan sắc lớn nhất sự nghiệp, người đẹp Việt Nam đã gặp vấn đề về sức khoẻ. Trấn Thành xuất hiện trong phim do Hari Won sản xuất: Nam nghệ sĩ đảm nhận một vai trong dự án phim “Thiên ý” do vợ sản xuất. "Dương Triệu Vũ an ủi Văn Mai Hương: Hãy tìm một người thương mình trọn vẹn": Dương Triệu Vũ an ủi, khuyên Văn Mai Hương hãy tìm một người thương mình trọn vẹn từ những gì đẹp nhất đến xấu nhất sau những đổ vỡ đã qua. Đông Nhi khóc vì được Ông Cao Thắng cầu hôn?: Đông Nhi chia sẻ: "Sau khi khóc thì sẽ làm gì...". Ngoài ra, nữ ca sĩ còn tiết lộ Ông Cao Thắnglà người làm cho cô khóc. Chính vì vậy fans đoán rằng Đông Nhi được bạn trai Ông Cao Thắng cầu hôn. (Ngôi sao) Bảo Anh ví mình 'đập đầu vào tường' khi yêu: Người đẹp kể luôn hết mình khi yêu và phủ nhận ca khúc mới của cô liên quan đến việc chia tay ca sĩ Hồ Quang Hiếu. (Vnexpress) Hoa hậu Ngọc Hân diễn áo dài ở tiệc chào mừng APEC: Hoa hậu Việt Nam 2010 mang đến bộ sưu tập do cô thiết kế ở sự kiện tại Đà Nẵng. Bằng chứng hẹn hò giữa G-Dragon và cựu thành viên After School: Sau nhiều lần phủ nhận tin đồn tình cảm, cư dân mạng đã đưa ra nhiều bằng chứng hẹn hò của G-Dragon và cựu thành viên After School. (Zing)

