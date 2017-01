Emma Watson - Từ cô phù thủy nhỏ đến người tình của Quái vật

"Harry Potter và Hòn đá Phù thủy" (2001) là tác phẩm điện ảnh đầu tiên mà Emma Watson tham gia. Bộ phim đã phá kỉ lục về doanh thu ngày mở màn và tuần mở màn đồng thời trở thành phim ăn khách nhất năm 2001. Với vai Hermione Granger, Emma đã nhận được 5 đề cử ở các giải thưởng khác nhau trong đó cô đã được trao Young Artist Award ở hạng mục Diễn viên nữ trẻ xuất sắc nhất ở vai chính. Một năm sau bộ phim đầu tay, Emma Watson tiếp tục vào vai Hermione trong phần tiếp theo của loạt Harry Potter với tựa đề "Harry Potter và Phòng chứa Bí mật" chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Năm 2004, Emma Watson tiếp tục vào vai cô bé Hermione trong "Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban", phần thứ ba của loạt phim Harry Potter. Sự trưởng thành của Emma và các bạn diễn đã được giới phê bình khen ngợi khi hoàn thành xuất sắc vai trò của mình trong "Harry Potter và Chiếc cốc lửa" (2005). Emma Watson tiếp tục ghi dấu ấn với vai Hermione trong 3 phần cuối của Harry Potter. Nữ diễn viên đặc biệt được khán giả yêu mến bởi đời tư nói không với scandal. Tên tuổi của Emma Watson gắn với vai diễn cô bé Hermione trong loạt phim "Harry Potter", nhưng cô vẫn thử sức ở nhiều tác phẩm điện ảnh khác. Trong bộ phim "The Bling Ring" (2013 - tựa Việt là "Siêu trộm tuổi teen"), Emma Watson đã quyết tâm phá bỏ hình tượng cô bé ngoan ngoãn để vào vai một kẻ cắp. Cô chứng tỏ nỗ lực lột xác và dần thoát khỏi cái bóng của vai diễn phù thủy Hermione trong Harry Potter. Trong bom tấn "Noah" (2014), Emma Watson gây ấn tượng với vai Ila, vợ của Shem (Douglas Booth thủ vai) – người con trai cả của Noah. Bộ phim thành công vang dội và đem về cho Emma đề cử Diễn viên nữ xuất sắc nhất trong phân khúc kịch của Teen Choice Award năm 2014. Năm 2017, khán giả yêu mến Emma Watson sẽ gặp lại cô với vai diễn nàng Belle trong bộ phim "Người đẹp và quái vật" phiên bản người đóng. Khi nhận vai diễn này, nữ diễn viên xúc động chia sẻ: “Cuối cùng, tôi có thể thông báo cho các bạn biết, tôi sẽ đảm nhiệm vai nàng Bella trong dự án phim ‘Beauty and the Beast’ sắp tới của Disney. Bộ phim hoạt hình gốc là một phần quan trọng trong tuổi thơ tôi. Thật khó tin là tôi có thể được nhảy điệu ‘Be Our Guest’ và hát ‘Something There’. Cô bé Emma sáu tuổi đang reo vui vì sung sướng. Đã đến lúc phải đi học hát rồi. Tôi không thể chờ đợi đến ngày các bạn ra rạp xem bộ phim mất”.

