Hồ Quỳnh Hương khẳng định rời ghế nóng không phải vì tức giận Hari Won.

Sáng nay (26/6), đại diện truyền thông của Hồ Quỳnh Hương đã có thông cáo báo chính thức gửi đến giới truyền thông về việc nữ ca sĩ rời ghế nóng chương trình Be a Star - Bạn là ngôi sao bị nghi do tranh chỗ ngồi với Hari Won.

Theo đó, phía Hồ Quỳnh Hương khẳng định, không phải Hari Won và cũng không phải bất kỳ khách mời nào khác là nguyên nhân của quyết định hủy show nói trên. Lý do Hồ Quỳnh Hương không tiếp tục tham dự 2 đêm thi cuối (show 7 và show 8) của chương trình Be a star - Bạn là ngôi sao là do những hành vi vi phạm hợp đồng của nhà sản xuất TVHub.

Hồ Quỳnh Hương ở chương trình Be A Star.

Phía Hồ Quỳnh Hương cho biết, tháng 2/2017, Hồ Quỳnh Hương nhận được lời đề nghị làm một trong hai giám khảo chính trong chương trình Be a star - Bạn là ngôi sao. Cụ thể, Hồ Quỳnh Hương sẽ là giám khảo chuyên môn, đưa ra những nhận xét giúp thí sinh hoàn thiện hơn về giọng hát. Hai bên ký kết hợp đồng sau khi hai bên thảo luận và bàn bạc chi tiết các điều khoản về quyền lợi, nghĩa vụ, cam kết và trách nhiệm của mỗi bên.

“Theo cam kết trong hợp đồng, sau liveshow 5, nhà sản xuất chương trình Be a star - Bạn là ngôi sao TVHub phải trả cát-xê cho phía ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Nếu sai hạn, phía ca sĩ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, đến show 7, TVHub vẫn chưa thanh toán, cũng không thông báo về việc trả chậm. Khi chúng tôi gọi, kế toán công ty mới nói là đang gặp khó khăn về tài chính và không trả lời được khi nào mới trả. Lý do: chưa đòi nợ được từ khách hàng”, đại diện Hồ Quỳnh Hương cho biết.

Thêm nữa, tại thời điểm này, chương trình đã kết thúc nhưng phía TVHub vẫn chưa trả đủ tiền cho êkip Hồ Quỳnh Hương theo nội dung làm việc giữa hai bên ngày 14/6 vừa qua.

Hồ Quỳnh Hương trên ghế nóng của chương trình.

Lý do thứ 2 của việc Hồ Quỳnh Hương hủy show là bởi phía nữ ca sĩ đã phát hiện ra sự không trung thực của nhà sản xuất, dẫn đến sự thiếu công bằng cho các thí sinh dự thi.

Cụ thể, thí sinh nào hát với band nhạc thì hát thật, những em hát đĩa thì chỉ việc hát chồng trên giọng hát đã được thu sẵn. Khi thí sinh hát chồng thì chắc chắn giọng sẽ hay, mượt mà hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng uy tín các giám khảo, nhất là giám khảo chuyên môn như Hồ Quỳnh Hương. Bởi giới trong nghề và những khán giả am hiểu về âm nhạc hoàn toàn không khó để nhận ra sự thật này.Hồ Quỳnh Hương đã nói chuyện với người chịu trách nhiệm về phần âm nhạc, yêu cầu phải dừng ngay việc cho hát chồng. Nhưng đến show 6 (đêm song ca với khách mời) thì tình trạng cũ lại tái diễn.

Hồ Quỳnh Hương khẳng định rời ghế nóng không phải vì tức giận Hari Won.

Và một lý do nữa mà phía Hồ Quỳnh Hương đưa ra là trước khi ký kết hợp đồng, họ có trao đổi với đại diện TVHub nên bố trí Hồ Quỳnh Hương ngồi giữa, để dễ trao đổi với giám khảo hai bên. Phía TVHub nói rằng họ cũng muốn như vậy, vì chương trình chú trọng nhất yếu tố chuyên môn. Vị trí chỗ ngồi trở thành một điều kiện để thực hiện hợp đồng ký kết giữa êkip HQH và TVHub.

Tuy nhiên, ở liveshow 1, nhà sản xuất cho rằng, để đẹp đội hình thì nên để giám khảo nam ngồi giữa hai nữ, hôm nào giám khảo khách mời là nam thì Hồ Quỳnh Hương sẽ ngồi giữa. Phía nữ ca sĩ thấy hợp lý nên đã đồng ý.

Song, đến show 3, khách mời là nam, TVHub vẫn không sắp xếp cho giọng ca "Anh" ngồi giữa được với lý do "kỹ thuật set máy rất khó khăn". Thay vào đó, Dương Khắc Linh và Hồ Quỳnh Hương sẽ ngồi cố định vị trí cũ xuyên suốt. Vì lợi ích chung cho cả chương trình, phía Hồ Quỳnh Hương đồng ý.

Đến liveshow 8, là show Hồ Quỳnh Hương vắng mặt do đi lưu diễn ở Nhật và cũng đã thống nhất trước khi ký hợp đồng, giám khảo khách mời Hari Won được ngồi ở giữa. Êkíp của Hồ Quỳnh Hương nhận thấy, việc hoán đổi vị trí giám khảo này không có gì khó khăn về mặt kỹ thuật.

"Yêu cầu chính đáng của chúng tôi là TVHub tuân thủ nội dung hợp đồng đã ký, nhưng TVHub đã gửi cho truyền thông những thông tin thiếu minh bạch, cố tình lái câu chuyện sang hướng Hồ Quỳnh Hương bỏ show vì tức giận Hari Won. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của cô cũng như đẩy cả hai ca sĩ vào những hiểu lầm, thị phi", phía Hồ Quỳnh Hương cho biết.

Êkip của Hồ Quỳnh Hương đã nhắn tin cũng như gặp trực tiếp đại diện của nhà sản xuất để yêu cầu giải thích. Tuy nhiên, họ khẳng định chưa hề gửi bất cứ thông cáo báo chí nào, mà do các báo tự đưa tin. Khi bên Hồ Quỳnh Hương đề nghị phải ra văn bản đính chính, họ không làm:

"Chúng tôi rất tiếc phải chấm dứt việc tham dự chương trình vì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm lý thí sinh. Nhưng, chúng tôi buộc phải lên tiếng khi phía nhà tổ chức chương trình đã không tuân thủ hợp đồng và cố ý đẩy sự việc đi quá xa. Đây là động thái nhằm bảo vệ hình ảnh cho ca sĩ Hồ Quỳnh Hương trước những thông tin sai lệch mà TVHub đã gửi đi. Chúng tôi yêu cầu TVHub có trách nhiệm tuân thủ những thỏa thuận đã ký kết. Chúng tôi để ngỏ các khả năng tiếp theo nếu những hành vi vi phạm của TVHub không được khắc phục"./.