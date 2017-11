Hoa hậu Khánh Ngân lên tiếng trước nghi vấn bỏ tiền mua giải

Sau khi trở về từ cuộc thi Miss Globe - Hoa hậu Hoàn cầu 2017, tân Hoa hậu Đỗ Trần Khánh Ngân đã ngay lập tức trích một khoảng tiền 200 triệu đồng trong giải thưởng của mình để gửi đến tỉnh Phú Yên - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau cơn bão số 12.

Chia sẻ với phóng viên VTC News, Khánh Ngân đã có những trải lòng về sự hoài nghi của khán giả đối với vương miện Hoa hậu Hoàn cầu của cô cũng như những trải nghiệm khi tham gia cuộc thi này.

Tân Hoa hậu Hoàn cầu 2017 Khánh Ngân.

- Chào Khánh Ngân, bạn có muốn nói gì không khi nhiều người vẫn còn hoài nghi về chiến thắng của bạn?

Tôi có đọc những thông tin cho rằng Miss Globe là một cuộc thi "ao làng" gì đó của quốc tế. Thực chất, đây là một cuộc thi đã tồn tại khá lâu trên thế giới, từ năm 1974 cũng như có khoảng thời gian dài để phát triển, tôi là tân Hoa hậu thứ 43 và rất vinh dự khi đăng quang.

Những hoài nghi rằng tôi đăng quang ở một cuộc thi quá nhỏ hoặc không có quy mô lớn thì như mọi người đã thấy và qua những hình ảnh do các thí sinh khác chụp lại đăng lên, có thể thấy nó không quá nhỏ và hoàn toàn đủ uy tín để chứng minh bản thân mình cũng như sức ảnh hưởng của cuộc thi.

Bên cạnh đó, Miss Globe cũng tổ chức tại một nước châu Âu và sắp tới sẽ đi đến từng nước ở nơi này để có thể giao lưu, chia sẻ về cuộc thi. Trước đó, Việt Nam cũng chưa có đại diện nào chính thức nên tôi hi vọng, với chiến thắng ngày hôm nay của Khánh Ngân và sự hoài nghi của tất cả mọi người, tôi sẽ có động lực cố gắng nhiều hơn nữa để chiến thắng bản thân vì như tôi đã chia sẻ, nói ít làm nhiều sẽ tốt hơn.

- Thật ra, sự hoài nghi của mọi người đến từ việc suốt khoảng thời gian đi thi, hình ảnh của Khánh Ngân không được phổ biến trên mạng xã hội?

Như đã chia sẻ trước đó, tôi chỉ có 1 tuần để quyết định mình có thi hay không và tôi cũng không nghĩ mình có đủ hành trang để đến với cuộc thi. Lúc đó tôi chỉ biết, bản thân có gì sẽ cố gắng làm hết tất cả và khoảng thời gian chuẩn bị được những gì sẽ thể hiện cho mọi người biết. Vì vậy, mọi người thấy đấy, tôi còn không mang lông mi giả, không đủ dụng cụ trang điểm...

Tuy nhiên, mọi người thấy hình ảnh của tôi cũng như các hoạt động trong cuộc thi rất ít bởi tôi không có thời gian nhiều để ghi lại những hình ảnh mình đã đi đâu vì cuộc thi rất gắt gao: 5-6h sáng đã thức dậy và đi ngủ lúc 11h đêm, có khi chưa kịp tẩy trang, tắm rửa...

Các hoạt động sẽ được xen kẽ với nhau nên dù diễn ra trong thời gian ngắn nhưng vẫn làm được rất nhiều việc, tôi cũng không thể nhờ các bạn chụp ảnh giúp hay gửi hình ảnh về cho khán giả cũng như truyền thông.

- Còn về tin đồn Khánh Ngân mua giải?

(Cười) Tôi không biết mình nhiều tiền đến đâu để có thể mua giải ở một cuộc thi quốc tế, lại còn được tổ chức ở châu Âu nữa và có rất nhiều đại diện đến từ nơi này, bên cạnh đó không thiếu những đại diện rất mạnh đến từ châu Á như Thái Lan, Phillipines... đều là những cô gái khao khát chiếc vương miện Hoa hậu. Tôi làm sao có đủ tiền tài, danh vọng để mua được ngôi vị Hoa hậu Hoàn cầu?

- Bạn có thể nói rõ thêm về chia sẻ "Cuộc thi này không khuyến khích các thí sinh mặc đẹp"?

Cuộc thi này không nhìn vào thí sinh nào mặc đẹp hơn sẽ có điểm cao hơn mà chú trọng việc bạn có chuẩn bị chỉn chu cho sự xuất hiện của mình hay không, có khiến người khác cảm nhận được mình không chỉ đẹp từ vẻ ngoài mà còn toát ra từ thần thái nữa.

Các thí sinh đều mặc đồng phục khi hoạt động ngoài trời, buổi tối có thể mặc những bộ váy mình thích nhưng luôn hướng đến thần thái, tinh thần của thí sinh ở mức cao nhất có thể.

- Khánh Ngân nghĩ điều gì ở bản thân giúp bạn đăng quang ngôi vị này?

Đó là sự tự tin bởi khó có cô gái nào không trang điểm, không gắn lông mi tự tin đứng trước ban giám khảo và khán giả cả (cười).

Ban đầu, tôi nghĩ thợ trang điểm sẽ đi theo nên tôi chỉ mang những món đồ đơn giản có thể tự trang điểm được, hơn nữa có những hoạt động ngoài trời cũng không cần trang điểm. Nhưng sau đó, do trục trặc nên có những phần thi tôi phải tự làm đẹp cho mình, đi mượn lông mi giả của các thí sinh khác để dùng đỡ sau đó trả lại.

- Bạn kể mình phải mượn lông mi giả trong cuộc thi, Khánh Ngân không sợ bị đánh giá thiếu chuyên nghiệp?

Tôi chỉ mượn lông mi giả và dụng cụ làm tóc để tự mình làm đối với những phần thi cần thí sinh có vẻ ngoài đẹp nhất, chứ chưa bao giờ đi mượn trong những hoạt động bình thường bởi như vậy khác nào thể hiện mình thiếu sự chuẩn bị. Chỉ khi chụp ảnh quốc phục, dạ hội hay bikini tôi mới đi mượn mà thôi (cười).

Tôi không nghĩ mình là Hoa hậu thiếu thốn nhưng những điều này giúp tôi mạnh mẽ hơn, làm những việc khác tự tin hơn bởi nếu không tự tin, mình xấu ráng chịu nên phải hết sức cố gắng.

- Bạn có muốn gửi lời cám ơn đến ai trước chiến thắng ngày hôm nay không?

Người đầu tiên tôi muốn gửi lời cám ơn là mẹ bởi mẹ là người luôn chia sẻ, động viên tinh thần của tôi bởi thời gian ở Albania tôi cảm thấy rất cô đơn, không có được sự chia sẻ. Tôi còn nhớ khi chụp ảnh cho trang phục truyền thống, có một chiếc mấn rất to với nhiều sợi dây trang trí dài gắn liền vớinó.

Tuy nhiên, khi mang sang đây, nó được tháo rời và chính tay tôi là người gắn lại từng sợi dây đó cũng như 11 món phụ kiện trên chiếc mấn của trang phục dân tộc, tôi phải chụp hình lại khi đã hoàn thành, tự trang điểm rồi mặc lên người. Trời lạnh, bản thân không có nhiều tay để cầm đồ và mỗi thí sinh chỉ có 1 tiếng đồng hồ để chuẩn bị trang phục.

Lúc đó, tôi tưởng chừng như mình không thể làm được nhưng sau khi bình tâm lại, mình cứ làm từng chút một đến đâu hay đến đó, cố gắng tạo dáng thật tự tin sẽ có hình đẹp. Tôi cũng muốn cảm ơn anh Justin, anh Phúc Nguyễn, những người đã luôn âm thầm hỗ trợ cho tôi để lo giấy tờ cho ê kíp. Có lúc, tôi cảm thấy như sụp đổ hoàn toàn vì cảm giác mình sẽ phải ở bên đây chỉ một mình.

- Nhiều người nhắc đến Khánh Ngân sẽ nhớ đến Phạm Hương nhưng trong suốt quá trình dự thi, người ta thấy Lan Khuê xuất hiện nhiều hơn. Bạn có chia sẻ gì?

Tôi là học trò của chị Phạm Hương tại The Face, theo tôi nghĩ chia sẻ không phải hành động gì to lớn, phô trương trước mặt mọi người mà là giúp đỡ, hỗ trợ có thể chỉ về mặt an ủi, động viên tinh thần và những điều đó đã hỗ trợ tôi rất nhiều.

Trong buổi gặp mặt báo chí hôm nay, mọi người cũng thấy không có sự xuất hiện của chị Phạm Hương bởi chị ấy đang tham gia các hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ cũng như các công việc khác và không có thời gian đến chung vui cũng tôi. Tôi có chút buồn nhưng tin rằng, tình cảm giữa hai chị em vẫn rất tốt.

- Phạm Hương có chia sẻ kinh nghiệm gì cho bạn khi đi thi không?

Tôi chỉ có 7 ngày trước khi đi thi để quyết định mình có tham gia hay không và rất ít chia sẻ thông tin đó đến mọi người, chỉ vài người cực kì thân thiết mới biết. Khi tôi sang đến Albania, chị Hương mới hay tin và những trạng thái, hình ảnh tôi chia sẻ trên trang cá nhân luôn được chị bình luận: "Cố lên cô gái" khiến tôi cảm thấy rất ấm áp.

Khánh Ngân và Lan Khuê.

- Khánh Ngân nghĩ như thế nào về vẻ đẹp tự nhiên và vẻ đẹp nhân tạo?

Vẻ đẹp tự nhiên hay nhân tạo tùy thuộc vào mỗi hoàn cảnh tuy nhiên, một cô gái đi thi sắc đẹp cho mình tại cuộc thi trong nước và đại diện cho đất nước đi thi quốc tế thì những yêu cầu từ Cục Nghệ thuật biểu diễn vẫn phải tôn trọng, tuân theo.

Luật của Cục Nghệ thuật biểu diễn hiện tại, các cô gái vẫn không nên phẫu thuật thẩm mỹ và tôi tôn trọng, nghĩ rằng những yêu cầu đó là đúng và các bạn cần tuân theo. Việc phẫu thuật thẩm mỹ thì sau này, khi bạn có một cuộc sống riêng tư, bạn hoàn toàn có quyền tự do làm đẹp cho mình.

- Bạn có sợ kết quả đăng quang của mình bị ảnh hưởng khi gần đây, các cuộc thi Hoa hậu gặp khá nhiều ồn ào?

Tôi có đọc những thông tin đó nhưng cảm thấy mình khó có thể liên quan bởi Miss Globe là cuộc thi có những hoạt động đi song song với ý nghĩa cộng đồng và chính quyền địa phương, không có quá nhiều hoạt động hướng đến nhà tài trợ nên tôi tự tin yếu tố tài chính của cuộc thi rất minh bạch và không có gì đáng lo ngại.

- Bạn nghĩ thế nào khi có người cho rằng "Việt Nam là đất nước loạn Hoa hậu?

Thật sự mà nói, cho dến hiện nay có khá nhiều cuộc thi Hoa hậu tuy nhiên, những cuộc thi có giấy phép từ Cục Nghệ thuật biểu diễn, được công bố rộng rãi, tôi tin chắc đó là những cuộc thi uy tín, đáng tin cậy để các cô gái hướng đến thể hiện bản thân mình. Còn những cuộc thi có qui mô nhỏ, nền tảng không uy tín không nên được xếp vào cuộc thi nhan sắc đại diện cho Việt Nam được.

- Bạn có nghĩ việc "Hoa hậu xuất hiện nhan nhản" sẽ ảnh hưởng đến ngôi vị của mình sau này?

Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến này rằng bây giờ Hoa hậu quá nhiều, "ở đâu cũng gặp Hoa hậu" hay "Hoa hậu còn nhiều hơn dân số Việt Nam", danh hiệu Hoa hậu sẽ không còn được coi trọng nữa nhưng được trân trọng hay không còn do ý thức, hành động của mỗi cô gái.

Với tôi, sức nặng không quan trọng vì tôi luôn cố gắng, hướng đến việc tham gia các hoạt động thiện nguyện không chỉ vì lợi ích riêng của bản thân mà còn vì lợi ích chung của mọi người, thể hiện hình ảnh của con người Việt Nam.

- Cám ơn Khánh Ngân về những chia sẻ trên!/.

Video: Khánh Ngân đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2017