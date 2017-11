Lan Khuê thanh lịch mà gợi cảm với áo ren tổng duyệt Steps Of Glory

Hàng loạt người mẫu đã đồng loạt có mặt tại sân khấu của lễ hội thời trang âm nhạc Vision Steps Of Glory để tập luyện, chuẩn bị cho show diễn chính thức diễn ra vào tối 11/11 tại sân vận động Quân khu 7. Dưới sự chỉ dẫn của giám đốc catwalk Xuân Lan, hơn 70 người mẫu đã cùng làm quen với sân khấu, kịch bản chương trình. Siêu mẫu Xuân Lan. Các người mẫu sẽ trình diễn bộ sưu tập của các nhà mốt nổi tiếng như Võ Công Khanh, Trương Thanh Long, Hà Nhật Tiến, Diệu Anh, Ivan Trần, Vincent Đoàn,… Nổi bật trong số đó là gương mặt thân thuộc của các sàn catwalk: Lan Khuê. Lan Khuê có mặt từ rất sớm để ráp sân khấu và trao đổi với các nhà thiết kế về phần trình diễn của mình. Tại buổi duyệt chương trình, Lan Khuê chọn cho mình phong cách đơn giản với áo ren xuyên thấu cùng chân váy có nhiều chi tiết bèo nhún. Được biết, Lan Khuê sẽ đảm nhiệm vị trí vedette cùng Hoàng Thùy trong phần trình diễn giới thiệu một số bộ sưu tập của các nhà mốt. Dù khá bận rộn nhưng “chân dài” vẫn tranh thủ để không bỏ lỡ buổi tổng duyệt cuối cùng trước giờ G. Đêm diễn thứ hai của Vision Steps Of Glory sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 11/11 tại sân vận động Quân khu 7. Chương trình sẽ là nơi hội tụ của dàn ca sĩ như Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Đông Nhi, Miu Lê, Trúc Nhân, Lê Hiếu, Only C, Soobin Hoàng Sơn, Min.../.

