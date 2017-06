Nhìn lại những cuộc chia tay gây “choáng” của sao Hollywood

Matt Damon hẹn hò với Minnie Driver lúc hai người đóng chung bộ phim tình cảm Good Will Hunting. Năm 1998, họ chia tay sau khi Damon phủ nhận mình đang có bạn gái trong chương trình The Oprah Winfrey Show. Sau đó, Driver bộc bạch với tờ Los Angeles Times: “Thật không may, Matt đã dùng Oprah để công bố cho thế giới chúng tôi không hề có quan hệ với nhau trong khi vẫn hẹn hò”.