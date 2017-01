Những điều ít biết về Christian Bale và bộ 3 phim “Người Dơi”

Christian Bale không phải là cái tên duy nhất được nhắm cho vai Người Dơi trong bộ 3 phần phim về siêu anh hùng này của đạo diễn Christopher Nolan. Trên thực tế, tên tuổi nam diễn viên không quá nổi bật so với những ứng viên khác là Jake Gyllenhaal , Keanu Reeves , Josh Hartnett , Henry Cavill , Ashton Kutcher , Eion Bailey, Hugh Dancy, Joshua Jackson , Billy Crudup , David Boreanaz... Trong quá trình ghi hình, một kẻ say rượu đã cố tình lái xe đâm vào chiếc siêu xe Batmobile huyền thoại của Người Dơi vì ngỡ nó là UFO của người ngoài hành tinh. Anh em đạo diễn Christopher Nolan và biên kịch David S. Goyer đã xây dựng nhân vật Người Dơi lấy cảm hứng từ vị Tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ Theodore Roosevelt. Trùm khủng bố Osama bin Laden cũng là người truyền cảm hứng cho các nhà sản xuất tạo nên nhân vật al Ghul Ra trong "Batman Begins". Christian Bale nổi tiếng là một ngôi sao khiến người hâm mộ nể phục khi sẵn sàng "hành xác" để đóng phim. Nam diễn viên đã gây sốc khi giảm gần 30kg để nhập vai một tay thợ máy sở hữu một bí mật khiến hắn chịu chứng mất ngủ kinh niên trong phim "The Machinist" năm 2004. Ngay sau vai diễn này, Christian Bale đã phải luyện tập với cường độ cao để lấy lại cơ bắp săn chắc cho vai diễn Batman. Khi nhận bất kỳ một vai diễn nào, Christian Bale cũng đều nhập tâm vào nhân vật và không ngừng suy nghĩ làm sao để thể hiện đúng tinh thần nhân vật ấy. Những căng thẳng khi nhập vai khiến nam diễn viên thường xuyên ngủ gật. Trước khi vào vai Người Dơi, Christian Bale từng chia sẻ, mình ít quan tâm đến nhân vật này mà luôn luôn bị hút vào nhân vật phản diện trong các phiên bản phim khác. Anh không bao giờ dành thời gian để đọc truyện tranh. Người hâm mộ không thể quên được những phân cảnh Người Dơi lái chiếc Batmobile hùng dũng để truy đuổi tội phạm. Tuy nhiên, phần lớn những cảnh quay này không phải do Christian Bale mà là do nam diễn viên đóng thế Matthew Stratton thực hiện. Heath Ledger đã trở thành diễn viên duy nhất giành chiến thắng một giải Oscar cho vai một nhân vật truyện tranh với vai diễn The Joker trong "The Dark knight". Christian Bale từng cảm thấy buồn và ghen tị với Ben Affleck khi nam diễn viên này thay thế anh đóng Người Dơi trong "Batman v Superman: Dawn Of Justice" (2016). Christian Bale được mời tham gia "Batman v Superman: Dawn Of Justice" nhưng không phải vào vai Người Dơi mà là một vai diễn khác. Tất nhiên, anh đã từ chối.

