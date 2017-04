Những kiều nữ tóc vàng thành công nhất Hollywood hiện nay

Kể từ lần đầu xuất hiện trong phim "Friday Night Lights" vào năm 2004, Amber Heard đã gây chú ý bởi khả năng diễn xuất và nhan sắc hút hồn. Người đẹp lưỡng tính nổi tiếng hơn nữa khi trở thành vợ của Johnny Depp. Nam diễn viên phim "Cướp biển vùng Caribe" đã bỏ bạn gái bên anh 14 năm - Vanessa Paradis để cưới Amber Heard. Tuy nhiên, mối quan hệ của cặp đôi kết thúc vào tháng 5/2016. Gwyneth Paltrow là một trong những mỹ nhân hàng đầu Hollywood hiện nay. Bà mẹ 2 con vẫn sở hữu nhan sắc cuốn hút dù đã bước sang tuổi 44. Chloe Grace Moretz năm nay 20 tuổi và đã trở thành một trong những ngôi sao trẻ được yêu thích nhất Hollywood hiện nay. Moretz có một phong cách khác biệt so với bất cứ ngôi sao nào trong làng giải trí, và đó là lý do vì sao người hâm mộ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nhìn vào cô ấy. Charlize Theron là nữ diễn viên đã từng đoạt giải Oscar và được khán giả nhớ đến nhất qua các bộ phim "Monster", "Mad Max", "The Italian Job"... Người đẹp Nam Phi hiện là cái tên được nhiều nhà làm phim săn đón bởi nhan sắc nóng bỏng cùng tài năng diễn xuất đáng ngưỡng mộ. Emma Roberts là một trong những diễn viên trẻ tài năng của Hollywood. Dù mới 26 tuổi, nhưng Emma được nhiều đạo diễn tin tưởng giao cho các vai diễn trong nhiều bộ phim nổi tiếng như "Nerve", "We’re The Millers"... Không ai nghĩ rằng Cameron Diaz đã bước sang tuổi 44, bởi cô trông vẫn xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Diaz xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như "There's Something About Mary", "Mask", "Charlie's Angels", "Holiday" và "Another Woman". Những cuộc bầu chọn sắc đẹp hầu như không thể thiếu tên của Diaz. Jennifer Lawrence là sao nữ sáng giá nhất Hollywood hiện nay. Người đẹp giúp làm nên thành công của nhiều bộ phim ở mặt thương mại như "The X-Men" hay "The Hunger Games". Ở tuổi 22, Jennifer giành giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong "Silver Linings Playbook". Jennifer Aniston được biết đến nhiều hơn cả với vai diễn chính trong loạt phim truyền hình "Friends". Cô cũng góp mặt trong một số bộ phim điện ảnh như “Cake” hay “The Good Girl". Ở tuổi 48, nhan sắc của Aniston vẫn khiến nhiều người ghen tị. Kate Upton là một trong những chân dài trẻ thành công nhất hiện nay của nước Mỹ. Sở hữu gương mặt gợi tình cùng "siêu vòng 1" tự nhiên đẹp mắt, Kate là người mẫu được những thương hiệu áo tắm, nội y cực kỳ yêu thích. Kiều nữ tóc vàng Blake Lively của Hollywood không chỉ mang vẻ đẹp đắm say lòng người mà còn có sự nghiệp điện ảnh thành công với nhiều vai diễn đáng nhớ. Blake Lively luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo, dù ở thảm đỏ sự kiện hay ở đời thường. Nữ diễn viên luôn biết chính xác mình cần phải ăn mặc như thế nào. Lively rất tự tin và cô ấy luôn nói rằng "Điều đẹp nhất bạn có thể mang trên người là sự tự tin". Scarlett Johansson luôn xếp hạng cao trong các danh sách bình chọn những phụ nữ xinh đẹp và hấp dẫn nhất thế giới. Với bốn lần được đề cử giải Quả cầu vàng, cô là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng nhất Hollywood... Margot Robbie đã có một năm 2016 thành công rực rỡ khi cả 2 bộ phim cô tham gia là “The legend of Tarzan” và "Suicide Squad - Biệt đội cảm tử" đều được công chúng đón nhận. Người đẹp tóc vàng còn khiến cánh mày râu mê mệt bởi vẻ bốc lửa, cuốn hút.

