Những nghệ sĩ Hàn sẽ chia tay “đời độc thân” trong năm 2017

Cha Ye Ryun và Joo Sang Wook quyết định kết hôn vào tháng 5 tới sau gần 1 năm hẹn hò. Chia sẻ về bạn đời tương lai, Joo Sang Wook cho biết, Cha Ye Ryun là một người luôn biết quan tâm và chăm sóc cho anh. Cặp đôi diễn viên nổi tiếng nhận được nhiều lời chúc phúc vì quyết định kết hôn. Cặp đôi diễn viên Kim So Yeon và Lee Sang Woo sẽ kết hôn vào 9/6 tại Seoul sau một thời gian hẹn hò. Đám cưới sẽ được tổ chức bí mật với sự tham gia của bạn bè thân thiết và các thành viên trong gia đình. Nam diễn viên Oh Sang Jin sẽ kết hôn với người dẫn chương trình Kim So Yeon. Đám cưới dự kiến tổ chức vào 30/4 tới. Cặp đôi diễn viên hài Kang Jae Joon và Lee Eun Hyung cuối cùng đã kết hôn sau 10 năm hẹn hò. Đám cưới diễn ra trong tháng 4 với sự tham gia của gia đình và bạn bè. Tháng 4/2017, nam ca sĩ Gary, thành viên nhóm nhạc Leesang tuyên bố đã bí mật kết hôn với một người phụ nữ ngoài ngành giải trí. Dù rất bất ngờ nhưng nhiều người hâm mộ đã chúc phúc cho Gary. Thông qua công ty quản lý của mình, nam ca sĩ, diễn viên Park Yoochun đã xác nhận sẽ kết hôn vào mùa thu năm nay. Bạn đời của anh là một người ngoài ngành giải trí. Cuối tháng 2 năm nay, Dispatch tung bộ ảnh hẹn hò của nam ca sĩ - diễn viên Eric Mun và Na Hye Min, đồng thời trang Sports Chosun cũng khẳng định cả hai đang hẹn hò. Sáng 17/4, trưởng nhóm nhạc huyền thoại Hàn Quốc Shinhwa - Eric tuyên bố sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 7 năm nay./.

Cha Ye Ryun và Joo Sang Wook quyết định kết hôn vào tháng 5 tới sau gần 1 năm hẹn hò. Chia sẻ về bạn đời tương lai, Joo Sang Wook cho biết, Cha Ye Ryun là một người luôn biết quan tâm và chăm sóc cho anh. Cặp đôi diễn viên nổi tiếng nhận được nhiều lời chúc phúc vì quyết định kết hôn. Cặp đôi diễn viên Kim So Yeon và Lee Sang Woo sẽ kết hôn vào 9/6 tại Seoul sau một thời gian hẹn hò. Đám cưới sẽ được tổ chức bí mật với sự tham gia của bạn bè thân thiết và các thành viên trong gia đình. Nam diễn viên Oh Sang Jin sẽ kết hôn với người dẫn chương trình Kim So Yeon. Đám cưới dự kiến tổ chức vào 30/4 tới. Cặp đôi diễn viên hài Kang Jae Joon và Lee Eun Hyung cuối cùng đã kết hôn sau 10 năm hẹn hò. Đám cưới diễn ra trong tháng 4 với sự tham gia của gia đình và bạn bè. Tháng 4/2017, nam ca sĩ Gary, thành viên nhóm nhạc Leesang tuyên bố đã bí mật kết hôn với một người phụ nữ ngoài ngành giải trí. Dù rất bất ngờ nhưng nhiều người hâm mộ đã chúc phúc cho Gary. Thông qua công ty quản lý của mình, nam ca sĩ, diễn viên Park Yoochun đã xác nhận sẽ kết hôn vào mùa thu năm nay. Bạn đời của anh là một người ngoài ngành giải trí. Cuối tháng 2 năm nay, Dispatch tung bộ ảnh hẹn hò của nam ca sĩ - diễn viên Eric Mun và Na Hye Min, đồng thời trang Sports Chosun cũng khẳng định cả hai đang hẹn hò. Sáng 17/4, trưởng nhóm nhạc huyền thoại Hàn Quốc Shinhwa - Eric tuyên bố sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 7 năm nay./.