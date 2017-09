Những ngôi sao có chỉ số IQ cao nhất Hollywood

Nữ diễn viên "Harry Potter", Emma Watson là cử nhân Văn học Anh tại trường Đại học Brown. Năm 2014, Watson được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí của Phụ nữ LHQ. Cô cũng là thành viên trong việc khởi động chiến dịch "HeForShe" quyền bình đẳng giới của Liên Hiệp Quốc. MC truyền hình Conan O’brien từng học hai chuyên ngành một lúc tại Đại học Harvard: Lịch sử và Văn học. Ông từng là chủ tịch tờ The Harvard Lampoon, một tạp chí hài hước. Nữ diễn viên "Girls" từng học ngành tiếng Anh và khảo cổ học tại Đại học Yale. Cô cho rằng nếu chỉ dừng lại ở việc học tại lớp không khác gì "nằm trên mặt đất suy nghĩ về thế giới". Đó là lí do cô tham gia hoạt động tại câu lạc bộ hài kịch ngay từ khi còn là sinh viên năm nhất. James Franco là một trong những ngôi sao thông minh bậc nhất Hollywood. Anh là cử nhân tiếng Anh của đại học California, Los Angeles (UCLA) và Thạc sĩ Mỹ thuật công nghiệp của trường đại học Columbia. James cũng đang tham gia giảng dạy tại nhiều trường đại học nổi tiếng. Siêu mẫu, diễn viên Cindy Crawford từng có học bổng chuyên ngành Công nghệ hóa học tại trường Đại học Northwestern. John Legend đã được nhận học bổng của trường Đại học Harvard, Đại học Georgetown và Đại học Morehouse. Thế nhưng, anh chọn theo học tại Đại học Pennsylvania ngành ngôn ngữ với trọng tâm là văn học của các nhà văn người Mỹ gốc Phi. Trước khi trở thành nhạc sĩ, Legend làm việc tại Boston Consulting Group, một trong những công ty tư vấn có uy tín nhất trên thế giới. Sử dụng thành thạo 6 ngôn ngữ, Natalie Portman là ngôi sao đầu tiên tốt nghiệp trường đại học Harvard từng giành giải Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Cô cũng đã tốt nghiệp Đại học Hebrew của Jerusalem và từng là giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Columbia. Natalie là đồng tác giả của hai tài liệu nghiên cứu trên các tạp chí khoa học Khi còn là một sinh viên ở trường Đại học Harvard chuyên ngành biên kịch, Matt Damon đã nảy ra ý tưởng cho kịch bản của bộ phim “Good Will Hunting”. Điều này đã dẫn anh tới với giải Oscar cho vai trò Biên kịch xuất sắc nhất cùng người bạn thân từ nhỏ - Ben Affleck. Sau khi giành được giải thưởng lớn, Damon quyết định bỏ học để theo đuổi nghiệp diễn, tuy vậy, với những thành tích mà anh đã đạt được, nhà trường vẫn quyết định trao Huy chương Nghệ thuật Harvard danh giá cho Matt Damon 2013). Nữ diễn viên Lisa Kudrow đã tốt nghiệp Đại học Vassar chuyên ngành sinh học. Sau đó, cô bắt đầu làm việc với cha mình, một chuyên gia về chứng đau đầu nổi tiếng thế giới, trong một nghiên cứu liên quan đến sự thống trị của bán cầu não và các loại đau đầu. 6 tháng sau khi tốt nghiệp, Kudrow bắt đầu tham gia diễn xuất. Nam diễn viên Ashton Kutcher từng bị mất 2 suất học bổng vào đại học vì tham gia vao trận đùa quái dị. Sau đó, Ashton cũng xoay xở để có được một suất vào học Đại học, nhưng anh lại bỏ học năm 19 tuổi để theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Vốn nổi tiếng là một nam diễn viên hấp dẫn, Ashton từng nói rằng: “Điều quyến rũ nhất chính là khi bạn thực sự thông minh”.

