The Air - Nhóm nhạc nam thần tượng của Việt Nam chính thức ra mắt

The Air là nhóm nhạc thần tượng nam gồm 5 thành viên: Lu An (trưởng nhóm), Qlin, Him Phạm, Eight.D và Kim Yi Sang. Họ được tuyển chọn gắt gao, đào tạo và sinh hoạt theo mô hình nhà chung trong suốt một năm qua.

Đây là nhóm nhạc mang nhiều màu sắc và cá tính khác biệt. The Air bao gồm 5 chàng trai với 3 dòng máu: Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan. Và mỗi thành viên lại có những tính cách, phong cách khác nhau giúp dễ dàng nhận ra nét riêng có của mỗi người, không bị hòa trộn.

Mỗi thành viên có thế mạnh riêng. Nhưng tất cả đều được định hướng trở thành những nghệ sĩ đa năng. Trong lĩnh vực âm nhạc, năm thành viên có thể chơi nhạc cụ và sáng tác. Bên cạnh đó, họ còn có thể trở thành những diễn viên, VJ…

Về dự định âm nhạc, The Air xác định những bài hát nhẹ nhàng sẽ là thế mạnh trong tương lai gần. Hiện tại, đây là nhóm nhạc thần tượng duy nhất của Việt Nam theo đuổi gu âm nhạc này.

Ngoài ra, The Air sẽ tham gia một số phim điện ảnh. Đây là điều mới lạ với thị trường giải trí Việt Nam khi một nhóm nhạc lại có dự án phim trong kế hoạch ra mắt.

The Air giới thiệu hình ảnh bằng MV 500 triệu đồng. Trong buổi gặp gỡ, nhóm nhạc cũng giới thiệu MV đầu tiên trong sự nghiệp ca hát. Bài hát "Đừng hẹn ước" do nhạc sĩ Nam Trương sáng tác. Ca khúc mang nỗi buồn man mác của đôi lứa yêu nhau.

Kênh Youtube riêng của The Air đã được trao nút Play bạc, hiện có hơn 145 nghìn đăng ký.

The Air là dự án đầy tham vọng của CEO MoWo Entertainment – Đạo diễn Luk Vân. Chị đã đầu tư rất nhiều thời gian và công sức cho dự án táo bạo này. “Hôm nay, nhìn thấy các em trưởng thành hơn, tôi rất mừng.The Air là điều tôi ấp ủ rất lâu.

Có đôi lúc tôi cũng muốn dừng lại. Nhưng rồi đi tiếp. Và bây giờ là sự kiện ra mắt chính thức. Con đường nào cũng sẽ có chông gai. Trong tương lai, chông gai vẫn còn. Và quan trọng là cách chúng tôi sẽ vượt qua như thế nào”./.

