Tình cũ của Selena Gomez quay lại với Bella Hadid

Tối 15/11, The Weeknd bị bắt gặp khi anh rời khỏi căn hộ của Bella Hadid tại New York. The Weeknd và cô nàng người mẫu 21 tuổi Bella Hadid từng hò hẹn nhau vào năm 2015 trước khi nam ca sĩ người Canada trở thành bạn trai của Selena Gomez vào đầu năm 2017. The Weeknd trông khá lén lút, nhanh chóng ra xe ô tô và tìm cách né tránh ống kính của các phóng viên. The Weeknd rời khỏi nơi ở của Bella Hadid. Tháng 10 vừa rồi, nam ca sĩ 27 tuổi người Canada và Selena Gomez chia tay sau gần 10 tháng bên nhau. The Weekend và Selena Gomez tình tứ với nhau vào tháng 5 tại một sự kiện. Trong khi The Weeknd quay lại với bạn gái cũ, Selena Gomez cũng tái hợp với Justin Bieber. Hình ảnh selfie đáng yêu của Bella Hadid khi đang tập luyện./.

Tối 15/11, The Weeknd bị bắt gặp khi anh rời khỏi căn hộ của Bella Hadid tại New York. The Weeknd và cô nàng người mẫu 21 tuổi Bella Hadid từng hò hẹn nhau vào năm 2015 trước khi nam ca sĩ người Canada trở thành bạn trai của Selena Gomez vào đầu năm 2017. The Weeknd trông khá lén lút, nhanh chóng ra xe ô tô và tìm cách né tránh ống kính của các phóng viên. The Weeknd rời khỏi nơi ở của Bella Hadid. Tháng 10 vừa rồi, nam ca sĩ 27 tuổi người Canada và Selena Gomez chia tay sau gần 10 tháng bên nhau. The Weekend và Selena Gomez tình tứ với nhau vào tháng 5 tại một sự kiện. Trong khi The Weeknd quay lại với bạn gái cũ, Selena Gomez cũng tái hợp với Justin Bieber. Hình ảnh selfie đáng yêu của Bella Hadid khi đang tập luyện./.