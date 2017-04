Top 10 người mẫu nóng bỏng nhất Nam Phi 2017

10. Michelle Gildenhuys Năm 2012 cô gái trẻ này từng đại diện Nam Phi thi hoa hậu Siêu quốc gia. Đã 6 năm trôi qua nhưng cái tên Michelle chưa bao giờ hết hot. Tên tuổi cô ngày càng nổi tiếng nhờ những chiến dịch quảng bá cho nhiều hãng thời trang lớn. 9. Tammin Sursok Nữ ca sĩ kiêm diễn viên truyền hình Australia gốc Nam Phi Tammin từng xuất hiện trong bộ phim truyền hình nổi tiếng của Australia là “Home and Away”. Ngoài vẻ đẹp ngoại hình cô còn nổi tiếng là người phụ nữ thông minh, sắc sảo. 8. Candice Boucher Candice là một trong những người mẫu của Nam Phi thành công khi còn rất trẻ. Ngoài công việc người mẫu cô còn làm ở lĩnh vực truyền hình. 7. Dominique Piek Dominique là một người mẫu trẻ và năng động của Nam Phi, cô nổi tiếng với những shoot hình nóng bỏng. Người đẹp này từng được biết đến bởi cuộc tình chớp nhoáng với ngôi sao bóng chày nổi tiếng người Mỹ C.J.Wilson. Ngoài ra, cô còn được sự săn đón nhiệt tình từ rất nhiều tạp chí nổi tiếng như: Cosmopolitan, Shape, Bibi... 6. Jenna Pietesen Bắt đầu sự nghiệp từ năm 15 tuổi, Jenna dần dần nổi tiếng với vai trò người mẫu nội y. Cô từng được nhắc đến với biệt danh “quả bom sex” bởi những hình ảnh không thể gợi cảm hơn. Hiện nay Jenna là một trong những siêu mẫu hàng đầu của Nam Phi. 5. Joelle Kayembe Cô gái da màu này khi mới 16 tuổi đã nổi bần bật với vai trò là người mẫu thời trang. Đến thời điểm hiện tại, Joelle là một trong những người mẫu quyến rũ và gợi cảm bậc nhất của Nam Phi. 4. Shane Van de Westhuizen Là người mẫu trẻ của Nam Phi, cô đặc biệt nổi tiếng khi thường xuyên xuất hiện trong những tạp chí nam giới trên toàn thế giới. Thân hình gợi cảm Shane chính là vũ khí lợi hại để hút hồn phái mạnh. Shane được coi là viên ngọc quý của ngành thời trang Nam Phi. 3. Nonhle Thema Mẹ của Nonhle, bà Cynthia từng là nữ hoàng sắc đẹp đăng quang ngôi vị hoa hậu Nam Phi năm 1972. Hiện nay, ngoài vai trò là một người mẫu, Nonhle còn nổi tiếng là một nhân vật truyền hình với phong cách thời trang hiện đại. 2. Lorraine Van Wyk Người mẫu kiêm diễn viên đa tài Lorraine sở hữu một thân hình tuyệt vời. Đôi mắt sâu quyến rũ của cô cũng chính là một vũ khí lợi hại thiêu đốt mọi ánh nhìn. 1.Thandie Newton Nếu ai là fan của siêu bom tấn “Nhiệm vụ bất khả thi 2” có lẽ không thể quên được nhân vật Nyah Nordoff-Hall quyến rũ nhưng đầy nguy hiểm do Thandie Newton thủ vai. Ngoài ra cô còn tham gia một số bộ phim nổi tiếng như: Crash, The Pursuit of Happyness... Đối với cả người mẫu và diễn viên Thandie đều thể hiện một cách xuất sắc.

