Victoria Beckham tự tin diện đồ ngủ ra đường

Victoria Beckham xuất hiện trên đường phố New York vào ngày 29/8 trong bộ pijama màu hồng giản dị từ bộ sưu tập xuân - hè năm 2018 của cô. Victoria đã đi cùng con trai của cô, Romeo, 14 tuổi. Dường như cả hai mẹ con đều trong tâm trạng thoải mái, vui vẻ. Mặc dù đã trở thành "bà hoàng" của đế chế thời trang đẳng cấp nhưng dường như Victoria vẫn thoải mái với phong cách giản dị của mình. Khó có thể ngờ rằng bộ đồ ngủ lại được cô kết hợp hoàn hảo đến vậy. Bộ trang phục của Victoria được thiết kế theo phong cách hiện đại. Chiếc quần màu hồng dài quá khổ đã tạo một ấn tượng mạnh mẽ khi kết hợp với hoạ tiết kẻ caro. Phong cách quần giấu giầy là một trong những phong cách yêu thích của Victoria Beckham. Phần tay áo cũng thiết kế khá rộng khiến bộ trang phục trông có vẻ luộm thuộm. Chiếc áo len mỏng được cô lựa chọn phù hợp với đôi sandal cao gót màu nude thanh lịch. Bộ trang phục trở nên đẳng cấp hơn khi cô kết hợp cùng một chiếc kính thời trang bản rộng. Hai mẹ con cùng nhau bước ra từ cửa hàng đồ cổ What Goes Around Comes Around ở Soho. Nhưng cô không hề mua một món đồ nào tại cửa hàng Dường như đây là quãng thời gian để cô tìm nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập tiếp theo của mình.

