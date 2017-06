Chê thịt heo nhiều mỡ, một người đàn ông bị đánh chết

Ngày 22/6, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo bị cáo Vi Đình Khai (22 tuổi) và Đặng Văn Thống (24 tuổi) cùng trú tại huyện Anh Sơn (Nghệ An) về tội Giết người.

Trước đó, vào tháng 12/2016, do trời mưa lớn không có việc làm nên Khai, Thống và Lang Văn Hồng (34 tuổi, cùng trú Anh Sơn, Nghệ An) cùng ông Nguyễn Văn Tý (68 tuổi, xã Mỹ An, huyện Phù Cát, Bình Định) vào rẫy của chị Nguyễn Thị Xuân (41 tuổi, xã Gla, huyện Đăk Đoa, Gia Lai) tổ chức ăn nhậu.

Hai bị cáo tại phiên tòa

Vì không biết uống rượu nên ông Tý chỉ ngồi chơi với nhóm Khai, Thống và lấy cơm ăn.

Trong lúc lấy thức ăn, ông Tý chê thịt heo nhiều mỡ nên không ăn và đòi ăn cá khô. Nghe vậy, Thống đứng dậy tát 2 cái vào mặt ông Tý. Khai cũng chạy đi xuống bếp cầm chiếc chảo đánh nhiều phát vào đầu khiến ông Tý bị thương.

Lúc này, anh Hồng vào can ngăn, kéo Khai và Thống ra ngoài rồi đóng cửa lại, sau đó đỡ ông Tý nằm lên giường. Sợ có chuyện không hay xảy ra tiếp, anh Hồng rủ Thống, Khai lên TP Pleiku chơi và ngủ lại tại đây.

Khoảng 7h sáng ngày hôm sau, chị Xuân về nhà trong rẫy thì phát hiện ông Tý nằm chết ở cửa nên đã đến trình báo chính quyền địa phương.

Tại phiên tòa vào ngày 22/6, nhận thấy hành vi của các bị cáo có tính chất côn đồ, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác, trong khi thấy nạn nhân bị thương cũng không đưa đi bệnh viện, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vi Đình Khai 17 năm tù, bị cáo Đặng Văn Thống 16 năm tù về tội danh Giết người.

Ngoài ra, các bị cáo cũng phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 70 triệu đồng./.