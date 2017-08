Giết người rồi đẩy xác xuống suối phi tang vì thù hằn

Ngày 30/8, thông tin từ Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, cơ quan điều tra vừa phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An bắt 1 đối tượng để điều tra về hành vi giết người. Đối tượng Lữ Văn Hòa. (Ảnh: Thủy An/Zing)

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 25/8, Công an huyện Quỳ Châu, Nghệ An nhận được tin báo của Công an xã Châu Tiến về việc phát hiện 1 thi thể nam giới ở khu vực bờ suối.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh Vi Văn H. (SN 1985, trú tại Bản Hồng Tiến 2, xã Châu Tiến, huyện Qùy Châu). Trên đầu nạn nhân có nhiều vết thương hở nên xác định đây là vụ án hình sự.

Sau khi điều tra sơ bộ, Công an huyện này đã báo với Công an tỉnh để phối hợp làm rõ sự việc. Qua quá trình điều tra và thu thập chứng cứ, rạng sáng ngày 29/8, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Lữ Văn Hòa (SN 1984, trú tại bản Bua Lầu, xã Châu Tiến) để điều tra về hành vi giết người.

Bước đầu Lữ Văn Hòa khai nhận, do mẫu thuẫn, thù hằn từ trước, lợi dụng lúc nạn nhân đi một mình trong đêm tại địa điểm vắng người đã ra tay sát hại. Sau đó đẩy xác nạn nhân xuống suối để phi tang.

UBND huyện Quỳ Châu thưởng nóng cho lực lượng phá án.

Như vậy tính từ thời điểm nhận tin báo đến khi phá thành công vụ án chỉ trong vòng 4 ngày đêm. Với thành tích xuất sắc trên, chiều ngày 29/8, Công an huyện Quỳ Châu đã được UBND huyện thưởng nóng.

Hiện, hồ sơ vụ việc cùng đối tượng đã được bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ./.