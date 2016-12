Khởi tố “tú bà” 9X điều hành đường dây gái gọi giá 4 triệu

Ngày 20/12, thông tin từ cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện đơn vị đã quyết định khởi tố Nguyễn Thị Mai (SN 1993, trú tại huyện Anh Sơn, Nghệ An) với tội danh “Môi giới mại dâm”.

"Tú bà" Nguyễn Thị Mai tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 14/12, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bất ngờ kiểm tra phát hiện và bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại một khách sạn trên địa bàn TX Cửa Lò, Nghệ An.

Trong 3 đối tượng, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Thị Mai (SN 1993, trú tại huyện Anh Sơn, Nghệ An) vừa là gái bán dâm, vừa cầm đầu đường dây mua bán dâm này. Tại cơ quan điều tra bước đầu “tú bà” này khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, thường ngày nếu khách có nhu cầu, Mai sẽ trực tiếp bán dâm cho khách. Tuy nhiên những lúc đắt hàng, cần nhiều người, Mai sẽ gọi điện thoại điều các gái bán dâm trong đường dây. Mỗi lần phục vụ khách, gái bán dâm sẽ được trả 4 triệu đồng, số tiền sẽ được trích một phần cho Mai.

Để “tiếp thị” đến khách hàng, Mai mở một shop quần áo thời trang. Với lý do quảng cáo quần áo, Mai thường chụp ảnh khoe da thịt của các cô gái rồi đăng lên Facebook kèm theo số điện thoại. Thực tế đây là cách để “tú bà” ngầm tiếp thị mại dâm đến khách hàng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.